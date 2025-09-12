押切もえ45歳、透明感あふれる山ガール姿に反響「可愛い」「とっても素敵」
モデルの押切もえが11日までにインスタグラムを更新。透明感あふれる山ガールファッションを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】緑をバックに笑顔で佇む押切もえ（2枚）
押切が投稿したのは、表紙とインタビュー記事に出演している雑誌『BE-PAL』（小学館）10月号からの写真。レギンスにショートパンツを重ねて、パーカーを羽織った彼女が、緑をバックに笑顔を見せる様子が収められている。
彼女の山ガール姿にファンからは「もえさん、可愛いです」「とっても素敵な写真ですね」「透明感がすごい」などの声が相次いでいる。
■押切もえ（おしきり もえ）
1979年12月29日生まれ。高校在学中からファッション誌の読者モデルとして活躍し、2001年にはファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに。2007年には『CanCam』の姉妹紙『AneCan』の専属モデルに抜擢される。2016年8月、『AneCan』専属モデルからの卒業を発表すると、11月にはプロ野球選手の涌井秀章と結婚。2018年3月には第1子を出産し、2021年7月には第2子が誕生している。
引用：「押切もえ」インスタグラム（@moe_oshikiri）
