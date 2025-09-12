８月度のスカパー！サヨナラ賞が１２日、発表され、ヤクルト・村上宗隆内野手が初めて受賞した。

受賞の対象となったのは８月１２日のＤｅＮＡ１７回戦（神宮）の９回無死一塁で放った５号サヨナラ２ラン。それまでに本塁打３本を含む６本のサヨナラ打を記録していたが、同賞の受賞は意外にも初めて。「オレも打っているのになあ」と笑わせつつ、「なかなか受賞できなかったので、こうして初めて受賞できてうれしいです。ありがとうございます」と素直に感謝を口にした。

受賞を決めた一発を「走者一塁で代走も出ていたので、塁に進めることも考えていましたし、とにかく次につなぐことも考えていました。それを含め自分のバッティングをしようというふうに思いました。（手応えは）もちろんありました」と振り返った。今季は上半身のコンディション不良もあって出遅れただけに、ホームインした直後にチームメートから受けた手荒い祝福が何よりうれしかったという。「勝ちに直結して久しぶりのサヨナラホームランだったですし、すごくうれしかったです」と笑みを浮かべた。今季の残り試合が少なくなってもサヨナラ打を期待されるが「常にそれを思っています」と誓っていた。