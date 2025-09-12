BAPE KIDS®が銀座三越に期間限定ポップアップを開催。世代を超えて楽しむストリートカルチャー
ア ベイシング エイプ（A BATHING APE®）のキッズライン BAPE KIDS® が、2025年9月11日から17日まで、銀座三越にて期間限定ポップアップストアをオープンします。ストリートカルチャーを次世代へと受け継ぐ特別な一週間は、親子連れからファッション感度の高い来街者、さらには訪日観光客にまで広がる魅力を放ちます。
Courtesy of NOWHERE CO., LTD.
遊び心あふれる空間演出
会場に足を踏み入れると迎えてくれるのは、ブランドのアイコン BABY MILO®の巨大フィギュア。高さのある存在感は子どもたちにとってフォトジェニックな記念撮影スポットとなり、同時に大人世代にとってもSNSでシェアしたくなる遊び心あふれる仕掛けです。銀座の洗練された空間に、ポップで愛らしいキャラクターの世界が広がります。
限定アイテムと特典
今回のポップアップ最大の注目は、ここでしか手に入らない 限定Tシャツ。BABY MILO®をあしらったデザインは、子ども服としての日常使いのしやすさと、ストリートカルチャーならではのグラフィカルな魅力を兼ね備えています。さらに、一定金額以上を購入した来場者にはオリジナルノベルティが進呈されるという特典も用意され、来店の楽しみを一層高めています。
上）MILO BANANA POOL BAPE KIDS®︎ TEE / 7,480円 (税込)
下）MILO & LIO BUSY WORKS TEE / 7,480円 (税込)
Courtesy of NOWHERE CO., LTD.
親子で楽しむストリート体験
BAPE KIDS®は、幼児からジュニアまで幅広いサイズ展開をそろえており、子どもだけでなく親子で楽しめるのも特徴です。親世代にとっては、90年代から支持されてきたA BATHING APE®のカルチャーを次世代と共有する機会であり、子どもたちにとっては初めて触れる新鮮なストリート体験。銀座という国際色豊かな舞台は、訪日観光客にとっても日本発のカルチャーを体感する格好の場所となります。
今回のポップアップは、単なる期間限定ショップではなく、“世代と文化をつなぐ場” としての意味合いを持っています。親子で、あるいは国境を越えてシェアできるポップなストリートの世界。BAPE KIDS®が銀座に登場することで、ファッションとカルチャーの新しい橋渡しが実現するのです。
BAPE KIDS®︎ 銀座三越POPUP
東京都中央区銀座4丁目6−16
銀座三越10階
営業時間：10時00分〜20時00分
お問い合わせ :
BAPEXCLUSIVE™ AOYAMA
Tel: 03-3407-2145
Courtesy of NOWHERE CO., LTD.
会場に足を踏み入れると迎えてくれるのは、ブランドのアイコン BABY MILO®の巨大フィギュア。高さのある存在感は子どもたちにとってフォトジェニックな記念撮影スポットとなり、同時に大人世代にとってもSNSでシェアしたくなる遊び心あふれる仕掛けです。銀座の洗練された空間に、ポップで愛らしいキャラクターの世界が広がります。
限定アイテムと特典
今回のポップアップ最大の注目は、ここでしか手に入らない 限定Tシャツ。BABY MILO®をあしらったデザインは、子ども服としての日常使いのしやすさと、ストリートカルチャーならではのグラフィカルな魅力を兼ね備えています。さらに、一定金額以上を購入した来場者にはオリジナルノベルティが進呈されるという特典も用意され、来店の楽しみを一層高めています。
上）MILO BANANA POOL BAPE KIDS®︎ TEE / 7,480円 (税込)
下）MILO & LIO BUSY WORKS TEE / 7,480円 (税込)
Courtesy of NOWHERE CO., LTD.
親子で楽しむストリート体験
BAPE KIDS®は、幼児からジュニアまで幅広いサイズ展開をそろえており、子どもだけでなく親子で楽しめるのも特徴です。親世代にとっては、90年代から支持されてきたA BATHING APE®のカルチャーを次世代と共有する機会であり、子どもたちにとっては初めて触れる新鮮なストリート体験。銀座という国際色豊かな舞台は、訪日観光客にとっても日本発のカルチャーを体感する格好の場所となります。
今回のポップアップは、単なる期間限定ショップではなく、“世代と文化をつなぐ場” としての意味合いを持っています。親子で、あるいは国境を越えてシェアできるポップなストリートの世界。BAPE KIDS®が銀座に登場することで、ファッションとカルチャーの新しい橋渡しが実現するのです。
BAPE KIDS®︎ 銀座三越POPUP
東京都中央区銀座4丁目6−16
銀座三越10階
営業時間：10時00分〜20時00分
お問い合わせ :
BAPEXCLUSIVE™ AOYAMA
Tel: 03-3407-2145