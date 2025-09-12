市販の焼き芋が簡単に絶品スイーツになる！濃厚！くるみと焼き芋のバニラアイスのレシピ

ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。まったり濃厚！市販の焼き芋を使った、くちどけの良いアイスです。しっかり焼き芋の美味しさも感じられて、クリームの滑らかさと練乳のコクもあり！焼き芋をペースト状にして、生クリームと和えた、秋らしい手作りアイスのレシピをご紹介します。

くるみと焼き芋のバニラアイスを試すのにかかる時間 約15分（冷やす時間は除く）

くるみと焼き芋のバニラアイスのレシピ

くるみと焼き芋のバニラアイスの材料（3〜4人分・800ml容器1台分）

焼き芋 200g（可食部）

動物性純生クリーム 200ml（2回に分けて使います）

A牛乳 100ml

A練乳 大さじ4〜適量

A卵黄 1個

Aバニラエッセンス 4〜5滴

A塩 ひとつまみ

くるみ 適量

くるみと焼き芋のバニラアイスの作り方

‐討芋は、皮を剥いて2〜3cmの大きさに切る。

※両端は繊維が多く硬いため、気になる場合は切り落としてください。

◆．潺サーまたはフードプロセッサーに入れ、Aと生クリーム100mlを加えて滑らかなペースト状にする。

※回しにくい時、混ぜにくい時などは、いったん止めてゴムベラで混ぜるか、牛乳を少し足してください。

ボウルに残りの生クリーム100mlを八分立てにしたら、△魏辰┐董▲乾爛戰蕕把譴らすくって返すように混ぜ合わせる。

ぁ〕憧錣飽椶掘⇔篥犖砲貌れる。固まり始めたら一旦取り出して混ぜ、再び冷凍庫へ戻し、ひと晩冷やし固める。

ァヾ錣棒垢衂佞院∩討刻んだくるみを散らして出来上がり。

焼き芋の甘さにより、練乳の分量を調節してください。練乳は、甘さがしっかり感じられるくらいまで入れると、よりアイスっぽさが出ます。

固く凍り過ぎた場合は、食べる20〜30分ほど前に冷蔵庫へ移すと、少し柔らかくなり盛り付けやすくなります。

卵黄も練乳も生クリーム使いますが、それぞれの役割で美味しくなってくれます。

ミキサーやブレンダーを使うことで、焼きいもが練られた状態になり、ねっとりするので、クリーミー感とまったり感が味わえますよ！

準備の必要もない、美味しい市販の焼き芋を使って、お家で作ってみてくださいね！