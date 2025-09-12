本田翼&志田未来、“制服姿”で学校かくれんぼに参戦 待望の新企画も
フジテレビは13日、お笑いバラエティー番組『新しいカギ』（後7：00）を放送する。今回は人気学校シリーズ「学校かくれんぼ」に本田翼、志田未来が参戦。さらに人気学校シリーズ、待望の新企画「なぞなぞウォーズ」も放送する。
【写真】「美しい」優美な浴衣姿を披露した本田翼
カギメンバーたちが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う「学校かくれんぼ」。今回の舞台は、明治元年に近代的小学校としてスタートし、今年で創立157年目を迎える静岡県沼津市にある小学校。歴史ある小学校は来年度大きな節目を迎える。近隣の2つの小学校と統合することが決まっているため、新しい環境に不安や心配を抱える児童も。そんな児童たちが統合前に、一緒にかくれんぼに挑戦して友達になる機会にしてほしいと願い、番組史上初となる3校合同の小学生連合チームとの対決が実現した。
1月4日放送の「新春スペシャル」以来、２度目なる本田は「２連覇でいきます！」と自信たっぷり。リーダーの隠密マサル（長田）が隠れ場所を紹介していく場面では、せいやと即席コントを披露する。「マネージャーさん、バラエティー番組の仕事増やしてください！お笑い能力が高すぎる！」とせいや絶賛の本田の貴重な姿も。一方、初参戦の志田は、自身の隠れ場所が紹介されると、「すごい！これは強いです！」と大興奮！「絶対に見つからないと思います！」と意気込むが、果たして隠れ切ることができるのか。
なぞなぞで真剣勝負を繰り広げる新企画「NZ２WARS（なぞなぞウォーズ）」が登場。人に相談したり、ネットで調べたりせず、自分の力で答えを導き出すなぞなぞ企画だ。地球を征服しようとたくらむギャラクシー・ギャング（せいや、粗品、長田、松尾、菊田、秋山）から、 東京都武蔵村山市にある小学校の400名の児童たちとスペース・ポリスの岡部は“考える力”で地球を救うことができるのか。
