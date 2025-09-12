益若つばさ、手作りの“ミャクミャク”クッキー披露「凄い！」「クオリティー高すぎません!?」「万博で売ってそう」
モデルでタレントの益若つばさ（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクッキーを披露した。
【写真】「クオリティー高すぎません!?」益若つばさ手作りの“ミャクミャク✕サンリオ”クッキー
「息子の友達のママ友と作ったミャクミャク×サンリオクッキーが可愛すぎて食べるの勿体無い」とつづり、手作りクッキーの写真をアップ。サンリオのキャラクターとミャクミャクがコラボしたデザインの、かわいらしいクッキーが並べられている。
また、益若が小学生の頃から書いているオリジナルキャラクター“おまめくん”シリーズのクッキーも披露し、「我ながら癒される。。 余裕がない時こそ逆にクッキー作ったりして心を満たすよ」と穏やかなひとときを過ごした様子だった。
この投稿にファンからは「凄い！」「クオリティー高すぎません!?」「万博で売ってそう」「これはもう芸術作品だ」「食べるのもったいない！」など、さまざまな反響が寄せられている。
