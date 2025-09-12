歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りのストールを様々なスタイルで身に着ける様子を披露しました。

【写真を見る】【工藤静香】「軽くて暖かいストール！ 本当に役立つのです」愛用ストールの多彩な活用法を披露







工藤さんは、「軽くて暖かいストール！ 本当に役立つのです。」と綴り、ストールを首に巻いたり、肩から羽織ったり、様々なスタイルで身に着ける動画を投稿しました。









工藤さんは「今日は腕が寒かったので、端を軽く結びました笑」と続け、動画の中で、実際に腕をストールで温める様子も披露。「機内やレストランなど冷房が強い所に行く時にバッグに入れています」とコメントし、冷房対策としても活用していることを明かしています。









動画の最後に、工藤さんがにっこりと微笑む表情が印象的です。









工藤さんはまた、「透けるような薄い生地が好きです。」と綴り、愛用するストールの画像も投稿しています。

この投稿にファンからは、「わぁこれめちゃいいですね」・「私もバックに入れておきま〜す」・「何を着てもおしゃれ」・「最後スマイル〜可愛いすぎます」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】