お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が11日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。ギャル芸人から太鼓判を押された。

番組ではぱーてぃーちゃんの信子と金子きょんちぃ、みりちゃむ、あやまん監督、鈴木奈々と各世代のギャルが出演。ギャルの歴史を川柳でひもといた。

みりちゃむは「今ギャルは たようかしすぎ めんどくさい」という川柳を詠んだ。「昔のギャルはアムラーとか、コギャルとか、これってものがあった。今のギャルってないんですよ。ないんで何をしてればギャルになるっていうのも難しいし。マインドギャルで、『うちギャル』って言ってるのマジでやめてほしい」と語った。

上田は「見た目全然ギャルでもないのに？ じゃあ俺がギャルって言ってもいいわけだよね？」と反応した。

きょんちぃは「おじギャルじゃない？」と乗っかった。浜ロンは「多様化しすぎでしょ」とつっこんだ。

上田は「できればギャルになりたいからね」と便乗した。信子は「晋也はマジでバイブスギャル」と評価。「廊下の端っこで会ったとき『あー！』ってやってくれるじゃんいつも」と手を振るジェスチャーで語った。上田は「それはそっちがやるからだよ」とツッコんだ。