「眠ってた石けんが無駄にならない！」「むしろ使いやすくなった！」100均グッズ

洗濯石けんはそのままだと使いにくいことがあり、気付いたら使わなくなってしまう…なんてことも。そんな問題を解決してくれるグッズをセリアで発見しました！石けんを簡単に粉末状に削れる便利なアイテム。両面仕様で石けんの状態に合わせて粗目と細目を使い分けられます！そのままケースとしても使えて優秀ですよ◎

商品情報

商品名：石けんおろし

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8×11.5×高さ3.9cm

販売ショップ：セリア

洗濯石けんを無駄なく上手に使える！セリアの『石けんおろし』

洗濯に役立つアイテムも見逃せないセリア。またまた気になるアイテムを発見しました！

今回紹介するのは、こちらの『石けんおろし』という商品。石けんを粉末状にできる便利グッズです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

大根おろしのように、簡単に石けんを削って粉末状にできます。

プラスチック製で扱いやすいのも嬉しいポイント。錆びが気になりません。

削る部分は両面仕様になっていて、石けんのコンディションに合わせて使い分けることができます。

新しく柔らかめの石けんは粗目の面を、古くなった硬めの石けんは細目の面を使用するとうまく削れるとのことです。

正直なところ普通のおろし金との差はほとんどありませんが、軽い力でスルスルと削ることができます。

手に収まりやすいサイズ感なので、しっかり手で押さえて削れるのもポイントです。

ケースにもなるから余った石けんはそのまま保管できて便利！

石けんを粉末状にすることで水に溶かしやすくなり、つけ置き洗いに活用できるなど使い勝手が良くなります！

また、固形状だと石けんが溶けてしまうことがありますが、粉末状なら最後まで無駄なく使い切ることができます。

余った石けんはそのまま入れてケースとしても使えます。

今回は、セリアで見つけた『石けんおろし』を紹介しました。

洗濯石けんはそのままだと使いにくい場合があったので、いつの間にか使わなくなってしまうことがありました。ですが、このアイテムのおかげで無駄にせずに済みました！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。