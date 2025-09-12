TBS日比麻音子アナウンサー（32）が12日、同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。後輩の良原安美アナ（29）について語った。

日比アナは番組アシスタントの良原アナに代わって出演。パーソナリティーの今田耕司から「なんかいつもより重厚な感じが」と迎えられると、「いやいや、アミーゴも重厚感あると思いますけれども」と「アミーゴ」の愛称で親しまれる良原アナについて触れつつ笑った。

今田は「アミーゴないですよ、重厚感！」とジョークを交えて返すと「4月からの付き合いで分かりましたから。あの軽やかさ、フットワークは違いますね」と良原アナの人柄を説明。日比アナも「アミーゴは後輩なんですけど、後輩と思ったことあんまりないですもん」と同意した。

日比アナは続けて「彼女の入社試験の時をすごく覚えてまして」と回想。自身は志望者をアテンドする役割として出席していたといい、「みんな結構緊張してブルブル震えたりとか、どうしようどうしようなんてドキドキしてるんですけど。カツカツカツカツ…ってアミーゴだけランウエーみたいな感じで」と良原アナの登場シーンを再現した。「すごいやっぱり堂々といらして。これは受かるなと。すごいです。忘れられないです」と振り返った。

今田が「新人の時からそうやったんですね」と感心すると、日比アナは「新人になる前からそうでした。アミーゴ出てましたね」とまた笑った。