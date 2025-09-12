まとめ買いしたいほど愛してます！プラより断然こっち！ストレスが減った100均保存容器

今回ご紹介するのはダイソーで見つけた食品用の保存容器。プラスチック製のものなら110円（税込）で購入できますが、こちらの商品がガラス製なこともあり330円（税込）。少しお高めでも、思わずまとめ買いしたくなるほど便利なアイテムなんです！加熱調理から作り置きの保管、またそのまま食卓にも出せる商品ですよ。

商品情報

商品名：正方形保存容器（エア弁付き、670mL）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

正方形なのがうれしい！ダイソーで見つけた優秀保存容器

作り置きや、簡単な加熱調理に便利な保存容器。さまざまなタイプがありますが、ダイソーのキッチングッズ売り場で便利なものを発見したのでご紹介します。

それがこちらの『正方形保存容器（エア弁付き、670mL）』。その名の通り正方形なので、冷蔵庫や食器棚の中でのおさまりがいいんです！

オーブン・電子レンジ対応！調理から作り置きまで活躍してくれる

フタにはエア弁がついているので、電子レンジでの加熱調理が可能。またフタを外せば、オーブンでも加熱が可能です。

ガラス製の保存容器が330円（税込）で購入できるとは、さすがダイソーですね！

そのまま食卓に出せる見た目なのもうれしいポイント。

プラスチック製の保存容器よりも汚れ落ちがよく、ぬめりが残りにくいためお手入れがラクラク。そもそもにおい・色移りが少ないのも助かりますね。

フタに関してはパッキンがなく、こちらもお手入れがラクラク。思わずまとめ買いしたくなるようなアイテムなんです！

今回はダイソーで購入した『正方形保存容器（エア弁付き、670mL）』をご紹介しました。プラスチック製で感じていたストレスがググっと減った優秀アイテム。

お値段もまとめ買いしやすい価格帯なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。