

現代社会に蔓延する「競争」の仕組みと欠点について、「列」に並ぶことにたとえて考えてみましょう（写真：HiroS_photo／PIXTA）

【図で見る】自分が最後尾だと不安になる

学校、仕事、SNSで、私たちは常に誰かとの「競争」にさらされています。

QuizKnockの運営会社で活躍する哲学者・田村正資氏は、その競争原理がときに「いじめ」を生み、知らず知らずのうちに自分を傷つける「呪い」になると分析。健全な価値創造のために、競争の正体とその向き合い方を考えます（『この時代を生きるための 独自性のつくり方』より、一部抜粋・編集してお届けします）。

競争から抜けられないメカニズム

中村文則の『列』という小説があります。

この小説では、現代社会を生きる人間は誰かと比較したり競争したりすることをやめられない生き物だということが、競争や比較を極度に抽象化した「列」というモチーフで表現されています。

この小説の登場人物たちは、いつのまにか、何の列かも、どこまで続いているのかもわからない「列」に並んでいます。

抽象的な「列」に並ぶ人々と、その心理を描くその筆致は、ラーメンズのコントのようにシュールな魅力を備えています。

「列」において自分の価値は他人との相対的な位置で決まります。つまり、自分よりも前にどれくらいの人がいるか、あるいは、自分よりもうしろにどれくらいの人がいるか、ということが自分の価値を示す指標になるのです。

自分が最後尾だったら、と想像する。耐えられない。最後尾なら、列に並ぶ意味はない。後ろに人がいなければ、列に価値はない。

中村文則『列』



（画像：『この時代を生きるための 独自性のつくり方』より）

私たちは自分が最後尾ではないこと、自分よりもうしろにまだ誰かが控えていることを確認しながらでなければ、安心して競争や比較に入ることはできません。

だとすれば、他人本位で抽象的なかたちでしか自分の価値が測れないこのような競争や比較から離れてしまえばいい。俺はひとりで気楽にやろう。そういうふうに考えたとして、そこから始まるのは、また新しい「列」なのかもしれません。

「列の並び直し」はどこでも起こる

このような「列の並び直し」は社会のいたるところで起こっています。

ひとつの尺度で誰かを評価する価値観が支配的なものとなり、その価値観の中で勝ち負けや順位が動かしがたいものとなったとき、誰かが逆張りをして「そんな価値観に縛られないことこそが大事」と主張し始めます。

そうすると今度は、いかに自分が最初の価値観に縛られていないかをアピールする競争が始まる。

こうして、私たちはつねにお互いの位置を、上下左右前後を見渡しながら測り続け、修正し続けるゲームから逃れられない。中村の『列』はこのような状況を戯画的に示したうえで、ひとつの結論、というか結末を示しています。

それがどのようなものなのかは、ぜひ作品に当たってみてください。

競争は自分を疲弊させるだけでなく、そこに参加するお互いを苦しめ続けてしまう、という『列』の洞察を先ほど取り出しておきました。

これは考えてみると少し不思議な主張です。というのも、ひとつの高みに向かってめいめいがひたむきに努力しているだけであれば、結果に喜んだり悲しんだり、ということはあっても、互いに苦しめ合うような事態にはならないはずだからです。

それを理解するヒントになるのが、内田樹による「呪い」の議論です。

競争で私たちが疲弊してしまう理由

内田は、ペーパーテストの点数競争をあおるような教育の在り方を批判しています。私は、この議論の中に、競争において私たちが疲弊してしまう理由が的確に言語化されているように思います。

競争の中には、互いを苦しめ合うように私たちを仕向ける構造が確かにある。それを内田は、ペーパーテストの結果にしたがって生徒たちを格付けする「格付け機関」と化してしまった学校への批判の中で、指摘しています。

自分が属する集団のパフォーマンスをどうやって向上させるか、仲間をどうやって成長させるか、どうやって支援するかということには関心が向かわず、それよりはむしろどうやって仲間の成長を阻害するか、どうやって足を引っ張るか、そちらの方に知恵が回る。もちろん、そんなことばかりやっていれば集団としてはどんどん力が落ちるに決まっているわけですけれど、それはあまり気にならない。別に心根が邪悪なわけじゃないんです。格付け機関化した学校では「そうしろ」って教えているからです。仲間が生きる意欲を失うことは、競争相手が一人減ることだから、それは歓迎すべき事態であると教えている。「いじめ」というのは構造的に作り出されているのです。

内田樹『複雑化の教育論』

ここで学校に対して使われている「格付け機関」という言葉は、先ほどの「列」と同じようなものと考えることができます。

競争原理の最適化で「いじめ」は発生

内田は学校でいじめが発生する要因を「格付け」における「列」の構造に求めます。

列において、互いの価値は互いの位置によって測られるもので、誰が実際にどんな能力を持っているかは重要ではありません。したがって、自分が列の前に行くためにやるべきこととして、努力による能力の向上以外に、他人を引きずり落とすことが有力な選択肢として浮上するのです。

努力することでペーパーテストの順位をひとつ上げることと、誰かを──たとえば学校に来ることが嫌になるように仕向けることによって──出し抜くことで順位をひとつ上げることは、「列」の構造上はまったく同じ価値を持ちます。

競争原理に最適化し、自分の序列を上げていくための合理的な判断の積み重ねによって「いじめ」がつくり出されていくのです。

競争は、私たちが価値のあることを成すためにとても重要な役割を果たしています。それどころか、それまでどこにも価値が見当たらなかったところに、「他人よりも前にいる」という尺度を持ち込むことで価値をつくり出してしまう、非常に強力な仕組みでもあります。

本来であれば、競争によって得られる価値は、競争そのものとは別に見出すことができるはずです。

つまり、勝ち負けという結果とは別に、その競争を通じて何かができるようになったり、精神的に成長したりといったふうに、実質的な価値を手にすることができるはずです。

しかし、競争の仕組みにとらわれてしまうと、何か価値のあること（目的）を競争（手段）によって成し遂げるという、もともとの構図がいつの間にかひっくり返って、誰かの前に立つことそのものが目的になり、誰かの前に立っていなければ価値がないのだと信じるようになってしまうのです。

そうなると「誰かの前に立ってさえいればいいのだ」と、価値を追い求めることと誰かを蹴落とすことが結びついてしまう。これが「競争が互いを苦しめる」カラクリです。

誰かを蹴落とすことが選択肢に入り込んでしまう競争のもうひとつの欠点は、たとえ誰かの前に立つことができたとしても、競争することに没頭する人たちの自己が傷ついてしまう点にあります。

これを内田は「呪い」という言葉で表現しています。

みんなが遵法的にふるまい、自分一人が違法を犯す時に自己利益は最大化する。そうすると、その人は自分のようにふるまう人ができるだけ少ないことを願うようになります。当然ですね。それは言い換えると「私のような人間がこの世にできるだけ存在しませんように」と念じているということです。「私のような人間ができるだけ存在しませんように」という「呪い」の言葉を自分自身に向けているわけです。「呪い」の実効性を軽んじてはいけません。朝から晩まで「自分のような人間がこの世に存在しませんように」と祈り続けていれば、いずれその呪いは自分の存在の足元を掘り崩すようになります。

内田樹『複雑化の教育論』

効率的に能力を磨き成長を促す仕組みだった競争は、「どんなことができるか」ではなく、「他の人よりも前にいるかどうか」を競うゲームになってしまうことで、他の誰かを出し抜くように私たちをあおり立てることになります。

ゲームの仕組みをハックしたり、法律の穴を突いたり、有益な情報を独占したり……私たちは、そういったやり方で他人を出し抜いて、ひとり分でも列の前に進むように動機づけられています。

自分の存在を自らの手でおとしめる

しかし、他の誰かを出し抜こうという欲望を抱くことは、自分が他の誰かに出し抜かれないようにと願うことでもあります。行列に横入りをする人は、他の人が自分と同じように横入りすることを望むでしょうか？ もちろん望みませんよね。

つまり、誰かを出し抜いて前に立とうとすることは、自分がやっていることを他の人はやらないでくれ、どうか自分のようにはならないでくれ、と願うことなのです。





他人を出し抜くこと、ズルをすることは、自分の存在を自らの手でおとしめることです。これが「私のような人間がこの世にできるだけ存在しませんように」「自分のような人間がこの世に存在しませんように」という、自己の足元を掘り崩す祈りとしての「呪い」なのです。

私の好きなamazarashiの「たられば」という曲には、もしも自分が王様だったら、嫌いな人にみんな消えてもらうのにな、といった内容の歌詞があります。

しかし、そうするうちに自分以外みんな居なくなるかもしれない。だとしたら、自分が消えたほうが早いじゃないか、ということが歌われています。

この歌のように、他人を出し抜いてでも列の前に進もうとすることは、やがてその列の存在意義や、自分自身の存在意義を揺るがしてしまうことにつながるのです。これが、私が競争から上手に降りるべきだと考える理由のひとつです。

（田村 正資 ： 哲学者）