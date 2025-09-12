マレーシア航空は、「JP Global Sep Promo」キャンペーンを9月9日から23日まで開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2026年6月30日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（55,100円／173,780円）、ジャカルタ（55,330円／205,510円）、シンガポール（55,880円／211,960円）、バンコク・プーケット（57,550円／175,830円）、ダナン（58,260円／192,240円）、クアラルンプール（78,460円／264,870円）、ダッカ・コロンボ（85,620円／279,660円）、アデレード・パース（103,830円／290,470円）、マレ（104,080円／262,980円）、パリ（133,020円／457,540円）