ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所®は、2025年5月20日～7月17日の期間で、管理職531名を対象に「管理職意識調査（理想のリーダー像編）」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 管理職の理想のリーダー像、新任・ベテランは「部下に寄り添い支えるリーダー」がトップ 【ポジティブな影響】を与えた経験、新任は「上司からのフィードバック」が1位 【ネガティブな影響】を与えた経験、新任・ベテランは「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」がトップ

管理職の理想のリーダー像、新任・ベテランは「部下に寄り添い支えるリーダー」がトップ

課長クラス以上の管理職（以下「管理職」と記載）に、どのようなリーダー像が理想か質問をし、ステージに違いがあるか分析した。

新任管理職（1～3年目の課長クラス）の上位は、「部下に寄り添い支えるリーダー」 が32.4%、「目的達成のための道筋を立てるリーダー」（19.9%）、「強い責任感を持って部門の成果を創出するリーダー」（14.7%）と続いた。「部下に寄り添い支えるリーダー」は他ステージより突出し、幹部候補の約3倍の回答割合となった。

ベテラン管理職（4年目以上の課長クラス） の上位は、「部下に寄り添い支えるリーダー」 が22.0%、「目的達成のための道筋を立てるリーダー」（19.5%）、「強い責任感を持って部門の成果を創出するリーダー」（17.9%）と続いた。順位は新任管理職と同様だったが、回答割合がより分散する結果となった。

幹部候補（部長クラス）の上位は、「強い責任感を持って部門の成果を創出するリーダー」 が27.6%、「目的達成のための道筋を立てるリーダー」（24.5%）、「目指すべき方針やビジョンを掲げるリーダー」（15.3%）と続いた。特に、「強い責任感を持って部門の成果を創出するリーダー」は、他ステージと比較して突出した。

3つのステージを比較すると、「部下に寄り添い支えるリーダー」と「高いプレーヤー能力で部門をけん引するリーダー」は、ステージが上がるにつれて割合が低下する傾向が見られた。

一方で、「強い責任感を持って部門の成果を創出するリーダー」と「目指すべき方針やビジョンを掲げるリーダー」はステージが上がるにつれて割合が上昇する傾向が見られた。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年9月11日 ニュースリリースより引用

【ポジティブな影響】を与えた経験、新任は「上司からのフィードバック」が1位

現在の管理職としてのあり方やリーダーシップの発揮に【ポジティブな影響】（成長につながった、自信を得たなど）を与えた経験について、ステージ別に上位3つを抜粋して比較した。

新任管理職では、「直属の上司からのフィードバック」が最も高く29.4％、次いで「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」と「上司の業務の代行」が同率で27.9％となった。

ベテラン管理職では「顧客からのハードな要求の対応」が34.1％、「取引先との難しい交渉」が33.3％、「部門横断のプロジェクトリーダーの経験」が26.8％と続いた。

幹部候補では、「取引先との難しい交渉」が46.9％、「顧客からのハードな要求の対応」が38.8％、「部門横断のプロジェクトリーダーの経験」と「全社に影響する重大なトラブルの対応」が同率で34.7％となった。

ステージが上がるにつれ、「顧客からのハードな要求の対応」や「取引先との難しい交渉」、「部門横断のプロジェクトリーダーの経験」など、他部門・社外との連携経験がポジティブな影響を与える傾向が見られた。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年9月11日 ニュースリリースより引用

【ネガティブな影響】を与えた経験、新任・ベテランは「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」がトップ

次に、現在の管理職としてのあり方やリーダーシップの発揮に【ネガティブな影響】（やる気が下がった、自信を無くしたなど）を与えた経験について質問し、各ステージの上位3つを抜粋して比較した。

新任管理職では、「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」が33.8％、「特になし」が25.7％、「組織の一員としては望ましくない状態の部下との対峙」が19.1％となった。

ベテラン管理職では、「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」が26.8％、「組織の一員としては望ましくない状態の部下との対峙」が17.9％、「部下からの厳しい意見」が16.3％であった。

幹部候補では、「特になし」が29.6％、「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」が22.4％、「組織の一員としては望ましくない状態の部下との対峙」が19.4％となった。

どのステージにおいても、「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」と「組織の一員としては望ましくない状態の部下との対峙」は、ネガティブな影響を与えている傾向が見られる。特に「プレーヤー業務のひっ迫による多忙」は、ステージが低いほどネガティブに感じる割合が高くなった。一方で、どのステージにおいても「特になし」の割合は10%以上となり、新任管理職と幹部候補は約4人に1人以上が回答する結果となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年9月11日 ニュースリリースより引用

調査概要 ラーニングイノベーション総合研究所® 「管理職意識調査（理想のリーダー像編）」

■調査対象者：当社が提供する管理職向け研修の受講者

■調査時期：2025年5月20日～7月17日

■調査方法：Web・マークシート記入式でのアンケート調査

■サンプル数：531名

※各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています

ニュース情報元：ALL DIFFERENT株式会社