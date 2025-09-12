中村勘九郎の妻・前田愛、息子たちへの手作り“曲げわっぱ弁当”に反響「メッチャ美味しそう」「立派なお弁当」「愛がつまってますね」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（43）の妻で俳優の前田愛（41）が11日、自身のインスタグラムを更新。「お弁当 始まっています 今学期もどうにか楽しもう」とつづり、息子たちへの手作り弁当を披露した。
【写真】「メッチャ美味しそう」「愛がつまってますね」前田愛の手作り“曲げわっぱ弁当”
曲げわっぱの弁当箱には、混ぜごはん風の主食に野菜の肉巻きや副菜などのおかずがぎっしり。彩り鮮やかな卵焼きについては「最近は卵をオムレツ風にしてころんと焼くのが好き」と明かした。
息子たちからは「『お弁当おいしかった』の一言、いただきました」といい、「やったね！」と前田。「明日は何にしようかな」と“母の顔”をのぞかせていた。
コメント欄には「メッチャ美味しそう」「綺麗なお弁当」「立派なお弁当ですね」「愛がつまってますね」「毎日きっと、お弁当箱を開けるのも楽しみなことでしょうね」「素敵なお母さん」「愛さんのご家族はお幸せですね」など、さまざまな声が寄せられている。
勘九郎＆前田夫妻の長男は歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（14）、次男は2代目 中村長三郎（12）。
