カンテレは１２日、同局の中島めぐみアナウンサーが、９月末日を持って退社することを発表した。

中島アナは同局を通じて「子どもが来春から小学校に上がるという節目を迎え、家庭との向き合い方を見直したいという思いが日に日に強くなりました。今は少し立ち止まり、自分自身や家族との時間を大切に過ごしたいと考えています」と退社の理由を明かした。今後についてはまだ決まっていないと明かし「しばらくは自分らしいペースで過ごし、ゆっくりと考えていけたらと思っております。いつかまた、お目にかかれますと幸いです」とコメントした。

中島アナは２０１０年に入社。ニュース、バラエティー、ナレーションなど、さまざまな番組に携わっており「どの現場にも、その時々の緊張と学びがあり、アナウンステキストに記された『声は人なり』の言葉を胸に、準備と反省を重ねてきた１５年間でした」と振り返った。そして「ご一緒した共演者の皆様、番組作りを支えてくださった関係者の皆様、取材にご協力いただいた地域の皆様、そして番組をご覧くださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

現在出演している「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」（土曜・後１時５９分）は１３日、「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜・後１時５９分）は２８日が最後の出演となる。