社労士・たかこ先生「知らずに最低賃金割れは経営者失格！」―見落とし多発の法違反リスクに警鐘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで配信された「【見落とし厳禁】最低賃金63円UP！就業規則以外に『必ず』見直すべきこと」で、社労士のたかこ先生が、最低賃金引き上げに伴い経営者が見落としがちな“絶対に見直すべきポイント”について熱く語った。
たかこ先生は「最低賃金って賃金上げるだけだと思ってない？ 違うのよ」と釘を刺し、経営者が知らず知らずのうちに法律違反状態に陥っている事例が非常に多いと強調。「知らずに法律違反になっちゃってるっていう会社さん多いからね」「やらなかったら経営者として失格」と厳しい言葉で、抜かりのない確認作業の重要性を訴えていた。
今回、大幅63円アップなど各地で過去最大の改定幅となる最低賃金。見直さないことで「労働基準法違反になっちゃう可能性がある」「最悪50万円以下の罰金に課せられる」「会社の信用を損なう事態も」と、見逃しリスクに警鐘を鳴らす。
特にポイントとなるのは“単なる時給改定”だけではなく、①労働条件通知書の最低賃金欄の換算・再発行、②残業単価・固定残業（みなし）手当の再計算、③月給社員の時給換算による割れの有無、④最低賃金に含めて良い手当・不可な手当（通勤・家族・退勤など）、⑤有給休暇の賃金単価の再見直し―など多岐にわたる複雑な実務だ。
その上で「毎年10月1日になったら必ず確認してね」とアドバイス。「月給の社員も時給換算しないと最低賃金割れてたりするケースも多い」「手当の内訳にも要注意。退勤手当・通勤手当・家族手当・残業手当は最低賃金計算に含めちゃダメよ」と踏み込んだ。
さらに、最新トラブル事例や判例にも言及。「会社を守るための盾が就業規則。ここの不備で裁判に負けて何千万の損害賠償なんて事例も普通にある」と警告し、「トラブルが起きてからじゃ遅い。就業規則は必ず作るべき」と社会情勢に応じた就業規則改定の必須性を断言した。
たかこ先生は締めくくりで「後で後悔した経営者をたくさん見てきた。専門家に任せるのが一番」「何かあってからじゃ遅いので、就業規則や労働条件通知書は毎回きちんと見直しを」と呼びかけている。
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。