福岡、神大MF前田快が特別指定選手承認…27年加入内定、9・13のC大阪戦で出場の可能性も

アビスパ福岡は12日、神奈川大学サッカー部所属のMF前田快について、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）より「2025JFA・Jリーグ特別指定選手」に承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。



2004年7月1日生まれの前田は、現在21歳。神奈川大学に在学中で、8日には福岡への2027シーズン加入内定が発表されていた。ボランチを主戦場とする前田は178cm/72圓鳩茲靴涜臺舛並粒覆任呂覆い、的確なポジショニングと相手に囲まれても容易にボールを失わない落ち着きぶりが特長で、ロングスローも大きな武器としている。



福岡は、13日に控えている2025明治安田J1リーグ第29節のセレッソ大阪戦で主力MF松岡大起が累積警告のために出場停止となる。また、MF秋野央樹もコンディション不良に陥っていることから、特別指定選手となったばかりの前田がボランチとしていきなり先発出場を果たす可能性も十分にある。現在、福岡はリーグ戦28試合を消化して9勝10分9敗の12位に位置している。