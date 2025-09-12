毎年届く「ねんきん定期便」をなんとなく捨てられずに「保管」しています。正直きりがないと思うので、「捨ててしまってもよい」のでしょうか……？

なぜ「ねんきん定期便」は毎年届くのか？ その目的と内容を確認

ねんきん定期便は日本年金機構が毎年誕生月に送付する通知書で、公的年金制度への理解を深めてもらう目的があり、具体的には国民年金・厚生年金の加入状況や保険料の納付状況、将来受け取れる年金の見込み額などが記載されています。

はがきタイプと封書タイプの2種類があり、年齢に応じて送付形式が異なります。35歳、45歳、59歳といった節目の年には、封書形式の詳細な加入履歴が届くのに対し、それ以外の年齢では直近1年間の状況が確認できるはがき形式が届きます。

そのため、この通知は将来受け取る年金額の見通しを立てるとともに、加入記録に漏れや誤りがないかを確認するうえで欠かせないものだといえるでしょう。



捨てても差し支えない？ 保存期間と安全に処分するタイミング

結論として、確認した後はねんきん定期便を捨てても罰則や法的な制限はありません。必要な情報は、「ねんきんネット」でいつでも確認できるからです。

ただし、はがきタイプは次の年度分が届くまで保管しておくと安心です。翌年の内容との比較や、年金額の変化を見比べることができます。

封書タイプは、詳細な加入履歴や記録がまとめられているので、次の節目の年（例えば35歳→45歳→59歳）まで保管するのが目安です。59歳の封書は、老齢年金の受給手続きが完了するまで保管しておくとよいでしょう。

このように、形式と年齢に応じて「捨ててもよいタイミング」が異なりますので、何となくではなく目的を持って保管することが肝心です。



捨てる前に必ず確認しておきたいポイントとオンライン活用法

ねんきん定期便を捨てる前には、次の項目を確認しましょう。これらは将来の年金に影響することがあります。



・月別納付状況

未納や漏れがないかどうか。



・加入履歴

空白期間や重複がないか、転職・共済時の記録も含めて確認を。



・見込み年金額

特に50歳以上は、繰り下げ受給した場合の見込み額も示されています（繰り下げにより70歳で42％、75歳で84％増）。



・アクセスキー

はがきにも封書にも記載されているアクセスキー（17桁）は、ねんきんネットの登録に必要です。届いてから3ヶ月以内に登録しましょう。

これらを確認したら、ねんきんネットへの登録がおすすめです。24時間いつでも加入状況や見込み額を確認でき、紙を保管し続ける必要が薄れます。また、再発行も可能です。万が一書類を処分して後で必要になっても、年金事務所や日本年金機構に申請すれば再発行できます。



役割を果たした後のねんきん定期便は捨てても問題ない

今回解説したように、役割を果たした後のねんきん定期便は捨てても問題ありません。必要な情報はオンラインで確認でき、再取得も可能です。タイプや年齢によって保管の目安は異なりますが、確認後すっきり処分すれば収納の負担も軽くなります。年金に関心を持ち、最新情報を把握し続けることこそが大切です。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー