松のや、2種のタルタルが新登場「紅生姜タルタルチキンかつ」「バジルタルタルチキンかつ」発売

とんかつ専門店「松のや」は9月17日午後3時、「バジルタルタルチキンかつ定食」「紅生姜タルタルチキンかつ定食」を発売する。価格は各890円(税込)。

〈バジルと紅生姜、2種の新タルタルソース〉

今回、松のやの定番メニュー「チキンかつ」シリーズに、新たに2種のタルタルが加わる。バジルがふわっと香るバジルタルタルと、紅生姜のさっぱり食感を感じる紅生姜タルタル。いずれもご飯によく合う味わいだという。

2種のタルタルは、それぞれ単品(税込150円)でも販売するため、ロースかつや海老フライ、唐揚げなどにかけて楽しむこともできる。

松のや「バジルタルタルチキンかつ定食」「紅生姜タルタルチキンかつ定食」

また、定番人気の「タルタルチキンかつ定食」も引き続き販売する。チキンかつの定食はこのほかにも、シンプルな「チキンかつ定食」、大根おろしをのせた「鬼おろしポン酢チキンかつ定食」、味噌ダレをかけた「味噌チキンかつ定食」を現在販売中だ。また、唐揚げや海老フライと組み合わせた盛合せ定食も取りそろえている。

松のや「タルタルチキンかつ定食」

松のや「チキンかつ定食」「鬼おろしポン酢チキンかつ定食」「味噌チキンかつ定食」

〈9月17日発売メニュー(価格はすべて税込)〉

〈1〉バジルタルタルチキンかつ定食(890円)

〈2〉紅生姜タルタルチキンかつ定食(890円)

〈3〉単品 バジルタルタル(150円)

〈4〉単品 紅生姜タルタル(150円)

※一部店舗を除く全国の「松のや」で販売。パーキングエリア店舗では販売しない。

※店内･テイクアウトの税込価格は同一。

※テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。

※沖縄店舗では9月24日午後3時から販売予定。

松のや「バジルタルタルチキンかつ定食」

松のや「紅生姜タルタルチキンかつ定食」

