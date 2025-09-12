米女子ゴルフツアーの「クローガー・クリーンシティー選手権」初日（１１日＝日本時間１２日、オハイオ州メーンビルのＴＰＣリバースベンド＝パー７２）、渋野日向子（２６＝サントリー）は６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７０で回り２アンダーの４５位発進となった。

前半の渋野は我慢のゴルフ。１バーディー、１ボギーのイーブンで折り返すと、後半の１０番パー４をボギーとした後、粘りを見せ、１１番パー５から１５番パー４までに４バーディーを奪取し、息を吹き返した。ただ１７番パー４では痛恨のダブルボギーとスコアを落とし、１８番パー５で一つ伸ばすも上位進出とはならなかった。

現在ポイントランキングで１０１位。来季シードを得られる８０位以内は厳しい現状にある。しかも今大会後には１０月から始まるアジアシリーズの優先出場順が決まるとあって、何としても予選突破し、上位進出を果たしたいところ。渋野もかねて「ポイントを稼ぎたい」とコメントしているように、２日目のパフォーマンスが大きなカギとなる。

今大会を中継する「ＷＯＷＯＷ」で解説を務めている羽川豊も厳しい状況に立たされている渋野について「ちょっと頑張ってほしいですけどね」とエール。１１月に日本開催となる「ＴＯＴＯジャパンクラシック」で凱旋するためにも、奮闘が期待される。