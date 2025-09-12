元モー娘。譜久村聖、シースルーワンピから美脚透け「母と2人で石川旅行」
【モデルプレス＝2025/09/12】元モーニング娘。の譜久村聖が11日、自身のInstagramを更新。母親との石川旅行でのシースルーワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】譜久村聖、美脚透けるワンピがセクシー
譜久村は「母と2人で石川旅行」と母親との旅行を報告。「写真集『かがやき』の撮影で行った以来の21世紀美術館に行ってきました」と金沢21世紀美術館を訪れたことを明かした。
シースルーワンピースで美術館のカラフルなオブジェの前でポーズを取る姿で、「外には色んなオブジェがあって、期間限定のアート展を見たり懐かしのプールでイソギンチャクポーズしたり」と美術館での様子を振り返った。「やっぱり石川の空気感好きだ」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「透けてるのセクシー」「綺麗」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
