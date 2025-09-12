剛力彩芽、制服姿で美脚披露「違和感ない」「髪型も似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の剛力彩芽が11日、自身のInstagramを更新。WOWOW「連続ドラマW 怪物」での制服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】剛力彩芽「違和感ない」と話題の制服姿
剛力は「連続ドラマW 怪物 ご覧いただきありがとうございました」とドラマの視聴への感謝を綴り、撮影オフショットを多数公開。役柄衣装である制服姿の写真では、オン眉ヘアスタイルと共にプリーツスカートから美しい脚を覗かせている。
この投稿に、ファンからは「制服姿が違和感ない」「まだまだ現役ですね」「髪型も似合ってる」「可愛い」「制服デートしたくなる」「美しい」といった声が上がっている。
俳優の安田顕と水上恒司がW主演を務めた「連続ドラマW 怪物」は、2021年に放送された韓国ドラマ「怪物」をリメイクした、ある事件を巡り様々な思惑と狂気を展開するサスペンスドラマ。剛力は、失踪した母を待ちながら、生活安全課御用達の焼肉店を切り盛りしている松田凛子役を熱演した。（modelpress編集部）
◆剛力彩芽、美脚際立つ制服姿を公開
◆剛力彩芽が出場した「連続ドラマW 怪物」とは
