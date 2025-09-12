木村文乃「久々ごはん」手料理5品並ぶ食卓披露「忙しいのにすごい」「彩りが綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の木村文乃が9月11日、自身のInstagramを更新。品数豊富な手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】木村文乃「理想の食卓」と話題の手料理
木村は「最近の久々ごはんでした」とつづり、手作りの夕食を公開。豚ロースとチーズと大葉のミルフィーユとんかつや、ほうれん草とシラスのおひたしなど、5品が並んだ食卓を披露している。また、「チビうさごはん」として、くまの形をしたプレートに盛り付けられた子ども用のご飯も公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「忙しいのにすごい」「彩りが綺麗」「理想の食卓」「料理上手で尊敬」「レシピが知りたい」といったコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
