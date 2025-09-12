スープラスーパーカー！

トヨタのオーストラリア法人は2025年9月2日、レプコ・スーパー・カーズ選手権（Repco Supercars Championship）2026参戦に先立って、“V型8気筒エンジン”搭載の「GRスープラスーパーカー」を正式に発表しました。

ベース車両となる「GRスープラ」は、トヨタとBMWの包括提携によって誕生したスポーツモデルで、製造はマグナ・シュタイヤー社グラーツ工場（オーストリア）で行われています。

レクサスのV8搭載したGRスープラスーパーカー！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ「GRスープラ“スーパーカー”」を画像で見る（77枚）

オーストラリア向けの仕様は、最高出力387PS・最大トルク500Nｍを発生する3リッター直列6気筒エンジンを搭載します。

一方、レプコ・スーパー・カーズ選手権同選手権では5リッターV型8気筒エンジン（2UR-GSE）に換装されます。レース規定に合わせて大幅な改良を施され、市販車とは異なる圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

トヨタが誇るスポーツモデルの走りをレーストラックの世界に最適化した仕様となっています。

公開された車両は、迫力あるワイド＆ローのシルエットに加え、空力を重視した専用のエアロパーツを装着。フロントバンパーや大型リアウイングなどは徹底的にチューニングされ、レースシーンでの安定したダウンフォース確保と高速域でのコントロール性を追求しています。

車体構造は選手権の規定に従ったチューブフレーム構造を採用し、軽量かつ高剛性を実現しました。

インテリアは完全なレーシング仕様に改装され、ロールケージや専用計器類を備えるなど、競技に特化したシンプルで機能的な構成となっています。快適性よりもドライバーの集中力と安全性を重視した設計で、競技車両らしい硬派な印象を与えます。

トヨタにとって、スーパー・カーズ選手権は長年にわたり「カムリ」を投入してきた舞台でした。今回のスープラ投入は、新たなブランドイメージの確立とスポーツカー文化の拡大を狙った大きな転換点といえます。

トヨタ・オーストラリアのショーン・ハンリー副社長は、「GRスープラはトヨタのモータースポーツDNAを象徴するモデル。スーパーカー選手権でその存在を示すことは大きな意義がある」とコメントしています。

GRスープラ スーパーカーは、2026年シーズンからフォード「マスタング」、シボレー「カマロ」といったライバルと激しい戦いを繰り広げる予定です。オーストラリアのモータースポーツファンにとって、伝統のシリーズに新たな風を吹き込む存在となることは間違いありません。

なお、実戦投入に向けた開発は今後も継続され、2025年後半には各地のサーキットでシェイクダウン走行やテスト走行が予定されています。

GRブランドのフラッグシップスポーツとして磨き上げられたスープラが、南半球最大のモータースポーツ舞台でどのようなパフォーマンスを披露するのか、注目が集まります。