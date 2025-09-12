スバル「“新”4人乗りスポーツカー」に反響多数！ 新車418万円のプライスに「むしろ安い」の声も？ 斬新イエローボディ×黄色アクセントのインテリアもカッコいい「BRZ STIスポーツ YELLOW EDITION」に寄せられた“熱視線”とは