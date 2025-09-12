【ララ ダークネスver. 1/6 リニューアルパッケージ版】 予約期間：11月4日23時59分まで 2026年5月 発売予定 価格：18,150円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ララ ダークネスver. 1/6 リニューアルパッケージ版」を2026年5月に発売する。価格は18,150円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」より、ダークネス衣装を纏ったララを1/6スケールでフィギュア化したもの。2019年12月に発売された「ララ・サタリン・デビルーク ダークネスver.」からパッケージをリニューアルして再び商品化している。

第1王女「ララ・サタリン・デビルーク」のダークネス衣装を熱い要望にて再登場。お尻を突き出したポージングは美しく、表情もセクシーで、どの姿勢からでも堪能できるフィギュアに仕上がっている。

「ララ ダークネスver. 1/6 リニューアルパッケージ版」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約150mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。