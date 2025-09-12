祝・東京ディズニーシー開園24周年！ ”マーメイドラグーン”モチーフグッズ購入レポ：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.78
11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！
こんにちは！
GANG PARADEのヤママチミキです！
先週9/4で、東京ディズニーシーは開園24周年を迎えました。
おめでとうございます！！
SNSでたくさんのお祝いの言葉や写真、動画等が流れてきて、とてもほっこりした日でした。
そんな9/4に、24周年を記念してディズニーシー内のエリア”マーメイドラグーン”がモチーフのグッズが発売されたので、インパは出来なかったのですが、パーク外にあるショップ”ボン・ヴォヤージュ”に駆け込んできました！
ということで今回は、9/4発売のグッズから、私が購入したものたちを紹介していきたいと思います！
24周年のグッズの情報が出たときに、絶対に欲しいと思ったのが、このカチューシャ。
マーメイドラグーンの海がイメージのカチューシャなのですが、写真からすごく素敵だろうなと思っていたのですが、実物を手に取ってみるとシンプルに美しい。
こちらは”プラネタリウムおもちゃ”です。
インテリアライトとしても、壁や天井に絵柄が広がるプラネタリウムとしても使えます！
自分の部屋にマーメイドラグーンの世界が広がるなんて夢のようですね。
”ディズニー・ビーグル・コレクション＜トミカ＞”は、アトラクションのディズニーシー・トランジットスチーマーラインが24周年記念のデザインになっています！
半透明でキラキラした屋根には、ミニーさんとデイジー、そして24th ANNIVERSARYの文字があり、特別仕様で可愛すぎて思わず手に取っていました。
周年グッズで珍しいなと思ったのが、アクセサリー。
全5種のうち、ランダムでどれか1つがこの可愛らしい箱に入っています。
コンプリートできるセットもあるのですが、私はランダムを引くという行為がとても好きなので、とりあえず1つ購入し、こちらをゲット。
そしてグッズが出ると大体購入するきんちゃくとポストカードセットも、デザインが良すぎるので今回もしっかりとゲットしました。
24周年のグッズではないのですが、9/4に同時に、東京ディズニーランドのショーレストラン、”ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター”のグッズも発売開始しました！
”バラマス”と略されるこのショーレストランに関しては、以前記事を書かせていただいているのでお暇な時にぜひ。
9/4に、このバラマスに出演しているキャラクターのぬいぐるみバッジが登場したのですが、
なんと…！！
クララベル・カウ、ホーレス・ホースカラー、クララ・クラックのぬいバが！！
とても珍しい…！！！
これは絶対に手に入れたい、と思い、しっかりとお顔も選んで無事にお迎えしました。
クララ・クラックのぬいバが普通のものよりもこじんまりしていて、とってもかわいい…！！
あと、このタグ！！！
ありがとうございます！！！！！という気持ち。
この子たちを連れて、またバラマスを観に行きたいと思います。
素敵なグッズたちをゲットすることができて、心が豊かになりました。
みなさんも自分の心を擽ってくれるような、心に刺さるようなグッズたちと出会って、ゲットしたら教えてください！
