11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

先週9/4で、東京ディズニーシーは開園24周年を迎えました。

おめでとうございます！！

SNSでたくさんのお祝いの言葉や写真、動画等が流れてきて、とてもほっこりした日でした。

そんな9/4に、24周年を記念してディズニーシー内のエリア”マーメイドラグーン”がモチーフのグッズが発売されたので、インパは出来なかったのですが、パーク外にあるショップ”ボン・ヴォヤージュ”に駆け込んできました！

ということで今回は、9/4発売のグッズから、私が購入したものたちを紹介していきたいと思います！

24周年のグッズの情報が出たときに、絶対に欲しいと思ったのが、このカチューシャ。

マーメイドラグーンの海がイメージのカチューシャなのですが、写真からすごく素敵だろうなと思っていたのですが、実物を手に取ってみるとシンプルに美しい。

こちらは”プラネタリウムおもちゃ”です。

インテリアライトとしても、壁や天井に絵柄が広がるプラネタリウムとしても使えます！

自分の部屋にマーメイドラグーンの世界が広がるなんて夢のようですね。

”ディズニー・ビーグル・コレクション＜トミカ＞”は、アトラクションのディズニーシー・トランジットスチーマーラインが24周年記念のデザインになっています！

半透明でキラキラした屋根には、ミニーさんとデイジー、そして24th ANNIVERSARYの文字があり、特別仕様で可愛すぎて思わず手に取っていました。

周年グッズで珍しいなと思ったのが、アクセサリー。

全5種のうち、ランダムでどれか1つがこの可愛らしい箱に入っています。

コンプリートできるセットもあるのですが、私はランダムを引くという行為がとても好きなので、とりあえず1つ購入し、こちらをゲット。

そしてグッズが出ると大体購入するきんちゃくとポストカードセットも、デザインが良すぎるので今回もしっかりとゲットしました。

24周年のグッズではないのですが、9/4に同時に、東京ディズニーランドのショーレストラン、”ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター”のグッズも発売開始しました！

”バラマス”と略されるこのショーレストランに関しては、以前記事を書かせていただいているのでお暇な時にぜひ。

9/4に、このバラマスに出演しているキャラクターのぬいぐるみバッジが登場したのですが、

なんと…！！

クララベル・カウ、ホーレス・ホースカラー、クララ・クラックのぬいバが！！

とても珍しい…！！！

これは絶対に手に入れたい、と思い、しっかりとお顔も選んで無事にお迎えしました。

クララ・クラックのぬいバが普通のものよりもこじんまりしていて、とってもかわいい…！！

あと、このタグ！！！

ありがとうございます！！！！！という気持ち。

この子たちを連れて、またバラマスを観に行きたいと思います。

素敵なグッズたちをゲットすることができて、心が豊かになりました。

みなさんも自分の心を擽ってくれるような、心に刺さるようなグッズたちと出会って、ゲットしたら教えてください！

