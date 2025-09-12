時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは東京都の70代の方からのお便り。娘に背中を押され、中学の同窓会で55年ぶりに再会したクラスメイトの居酒屋に、女友達を誘い行ってみることにしたそうで――。

最強メンバーで集まる日

3月末の誕生日で、私は70歳に。「散々苦労したんだから、これからは自由に生きれば」と、娘に背中を押され、小さな、いや、私にとっては大きな計画を立てた。2月に行われた中学の同窓会で、55年ぶりに再会した男友達から「地元で居酒屋をやっているから、遊びに来てくれ」と誘われていたことを思い出す。故郷にいる親友のK子にメールをし、一緒に行ってみることにした。

5月中旬のある日、私は東京から栃木県に向かった。集まったのは、私とK子、故郷で仕事をしているT君、そして店主のU君。この4人は中学の同級生だ。半世紀以上も前、片田舎にあった一学年150名程度の学校のクラスメイト。昭和40年代、当時は男女が気軽におしゃべりできる雰囲気でもなく、何となく同じ教室にいる程度の仲だった。

私とT君は隣席だったが、あまり話をした記憶がない。彼はいつも下を向き、鉛筆を指でくるくると器用に回しながら、じっと教科書を見つめていた。

T君も私も酒を飲み、場が温まったところで彼に聞いてみた。

「あの時、ずっと下向いて、勉強してたの？」「いや、誰かに話しかけられるのが嫌で、勉強するふりをしてた」「私が隣の席だったの覚えてる？」「まったく記憶にない」。私は少し悲しくなった。

U君が切り盛りする町外れの居酒屋でつまみを食べながら、さらに昔話に花が咲く。会社を定年退職後、一から修業して開店したという狭いけれど清潔な店。やんちゃだった中学生は、すっかり一国一城の主になっていた。

そのあとU君は店を閉め、全員で繁華街に移動した。大衆居酒屋で若者たちに埋もれる、70歳の同級生4人。深夜1時すぎまで飲んでは喋り、喋っては飲み、時には大笑いしたりしんみりしたり……。K子は一滴も飲めない下戸なので、ウーロン茶を飲みながら酔っ払い3人の話をにこにこしながら聞いてくれる。

特別、仲が良かったわけでもなく、55年の歳月の間には、音信不通のこともあった。むしろ疎遠な時期のほうが長かったかもしれない。そんな4人がこうして再会し、酒を酌み交わしながら、あのころの時間を慈しんでいる。

中学時代、アイドルのように可愛い顔をしていたU君は、見事に貫禄が付き、店主らしく喋りもうまい頼もしい人になっていた。70歳になっても、外見も中身も非の打ちどころなく整ったT君は、いくら飲んでも顔色ひとつ変わらない。そして、あのころのように冗談のひとつも出なかった。

この4人で集まろうという話になったとき、私はU君に聞いた。「私たち4人以外には誰か来るの？」。もし綺麗どころの子が参加したら、おかめ顔の私は肩身が狭いな、と心配になる。70歳になってもまだそんな乙女心が残っていたことに驚いた。

55年前、15歳だった私は、勉強も運動もぱっとせず、内向的で存在感のない中学生だった。東京に出てひとり暮らしをして、社会に揉まれ、家庭に揉まれ、人並み以上の苦労もしたと思う。

だからこそ、今のめぐり逢いがあるのかもしれないと、自分の人生に感謝した。もし上品で素敵な都会の奥様になっていたら。この同級生たちと酒を酌み交わすこともなかったかもと、笑みを浮かべる私がいた。

深夜、徒歩で帰宅するというT君は、あっという間に夜の静寂の中に姿を消した。酔ったふりをして抱きつかないまでも、せめて握手ぐらいして別れたかったな。次いつまた、この最強メンバーで会えるのかもわからないし。そう私は心の中でつぶやいた。

その瞬間、故郷の夜風が身にしみて、涙があふれてくる。そんな私を、K子がじっと見つめていた。K子も涙目だった。

