ピアニストになるには大きく2つのルートがある

ピアニストを目指す方法はいくつかありますが、大きく分けて2つのルートがあると考えます。

1つめは、幼少期の頃から才能を発揮し、名門オーケストラとの共演を果たすような「神童タイプ」です。ユジャ・ワン（1987年〜）、ラン・ラン（1982年〜）、ニュウ・ニュウ（1997年〜）、ヤン・リシエツキ（1995年〜）……、国内の場合だと、ピアニストではありませんがヴァイオリニストのHIMARI（2011年〜）さんなど。

子どもの頃から金の卵のような存在で、周囲から「あなたはピアニスト（演奏家）になったほうがいい」と勧められることも多く、自然と音楽の道に進むことが多いです。

2つめは、音楽大学などに進学しながら地道に学習を重ね、コンクールでの受賞などがきっかけで活動が広がっていくルートですね。

これに加えて最近は、YouTubeやSNSを通して知名度が上がり、これまでのクラシックファンとは違う層の人たちに共感され、ピアニストになるパターンも増えてきた印象です。

どんなルートでピアニストになるのか。それは、その人の実力が発揮されるタイミングや周囲の環境によっても大きく異なります。

いい成績を修めればピアニストになれる？

有名な音楽大学を素晴らしい成績で卒業したからといって、すぐにファンがたくさんついたり、事務所からスカウトされたりするわけではありません。

たとえば、「ピティナ・ピアノコンペティション」や「日本音楽コンクール」といった、国内でもレベルの高いコンクールで上位を飾ることで実力が認められることが大切になってきます。その肩書きがあるからこそ、プロとして演奏の機会をいただけるからです。

しかし、コンクールで受賞したからといって、誰もが人気ピアニストになれるわけではないのも事実。なぜなら、この世には独自の魅力や個性を持ったピアニストが山ほどいるから。

それでも大切なのは、「絶対にピアニストになるんだ」「世界でいちばん、自分が上手なんだ」「ほかのピアニストに席は譲りたくない」という強い思い。

「自分なんて……」という心持ちで生き残ってきたピアニストはあまりいないんじゃないかなぁ。この世界で生き残っていくには、それくらいの強い気持ちが大切なんです。



いつピアニストになろうと思ったか

ちなみに僕の話をさせていただくと、ピアノを始めたのは3歳のときでした。

姉が2人いて、姉たちが先にピアノを習っていたのですが、自宅でお稽古するときには母が手ほどきをするんですね。その間、姉たちに母を一人占めされることにジェラシーを感じてしまい、「僕も習いたい」と。ピアノを習い始めたきっかけは、嫉妬心です（笑）。

母はピアノの先生だったわけではなく、軽く弾ける程度。趣味としてピアノを楽しんでいました。祖母もピアノをやっていましたが、それもちょっとお稽古で習ってたぐらい。僕の家族に音楽家は一人もいないんです（現在、姉の石井絵里奈はピアニスト）。

ピアニストになろうと決心したのは、中学3年生のときです。発表会でラヴェルの『ソナチネ』を弾いたところ、見知らぬおばあ様に、「あなたのピアノを聴いて幸せになった」と言われたんです。

当時の発表会は誰でも無料で観覧できるようになっていて、客席のほとんどは生徒の親御さんやその親戚の方だったんですけど、ふらっとやって来た見ず知らずのおばあ様に褒められてとてもうれしかったですね。

その頃の僕は、ピアノと並行してサッカーもかなり一生懸命やっていました。サッカーをやっていると楽しいし、もちろん達成感もあったのですが、誰かを幸せにしている感覚はなかった。でもピアノだと誰かを幸せにできるんだな、と思って、これを自分の生業にしたらすごく自分の人生が豊かになるんじゃないか。そして人を幸せにしていけば、幸せって伝染していくし、たくさんの方がよろこんでくれるんじゃないか。

そう思って「ピアノで食べていこう」と決意したんですよね。

今でこそピアノに限らず、サッカーでも人を幸せにしたり、勇気を与えたりすることもできると理解できるのですが、当時はがむしゃらで、サッカーで人を幸せにすることとは程遠かったわけです。

そしてちょうど同じ頃、東京に引っ越すことが決まり、音楽高校に入学。東京藝術大学、ウィーン国立音楽大学で学び、現在に至ります。

クラシック音楽を楽しむためには？

僕がウィーンのストリートピアノで演奏を始めたのは、2019年のことです。

当時はまだ、街におけるストリートピアノの数も多くなく、YouTubeで演奏動画をアップするような文化も成立していない時代でした。

◆ウィーンで体験したストリートピアノの魅力

そのときはお仕事をいただく形でストリートピアノを弾いたのですが、グリュンフェルトの『ウィーンの夜会』を演奏したところ、聴いてくださるみなさんがとても盛り上がってくれて。その反応に圧倒され、「おもしろい！」と思ったのが最初の出合いでした。

今やウィーンではストリートピアノは当たり前のような存在で、中には大道芸人のように仕事として確立させている人がいるくらい。元々ウィーンには「シュペンデ（寄付）」で成り立つ演奏会もあり、入場料は無料でありながら、演奏者はシュペンデを報酬として受けとることができるんです。それだけクラシック音楽が、市民の生活に浸透しているということでもあります。

ストリートピアノの魅力は、ホールで聴く演奏会と異なり、ふらっとその場を歩いている人が偶然音楽に出合うことができるところだと思います。分け隔てなく、誰でも音楽を楽しむことができる、参加できる。

僕は日本人なので、平井康三郎が作曲した幻想曲『さくらさくら』を弾くこともあって、やはりウケのよさを感じます。もちろん、本格的なクラシック作品や、ウィーンの音楽であるワルツなどを弾くと、とてもよろこんでくださる印象ですね。

ストリートピアノは、今や世界中に広がっていますよね。ピアノという楽器自体、たくさんの人が日常的に触れてきた楽器の一つだからというのもあるかもしれません。これからもストリートピアノは続けていきたいですし、そこでいろいろな楽器とセッションしてみたいですね。ヴァイオリンだったり、チェロだったり、トランペットだったり、いろいろな楽器とコラボできたらおもしろいですよね。

◆これがたくおん式、クラシックの楽しみ方

クラシック音楽を楽しむには、まずは深く考えないことが大切かもしれません。そもそも音楽って、目には見えないものだから非常に抽象的なものです。でも、「もう一度聴きたい」という感情を生みだすことはできます。

これは、たとえばレストランへ行って、「おいしい」「もう一度行きたい、食べたい」と思う感情に似ているかもしれません。「このパスタがおいしかった」と思うように、「この曲、よかった」「もう一度聴きたい」と感じれば、音楽を楽しむ準備はできています。料理と一緒で、自分がおいしいと思ったらおいしい、この音楽は素晴らしいと思ったら素晴らしい。これでいいんです。

その調子で少しクラシック音楽の魅力にハマってきたら、「なんでこれはこんなにおいしいのかな？」「おいしくなる秘訣は何だろう」といった具合に、その音楽をいいと思った感情の源を探ってみる。

クラシック音楽はさまざまな知識がないといけない、と思われがちですが、最初は「いいな」と思うだけでいい。専門的な知識は、「どうしてこんなに素晴らしいのだろう？」と気になってからで十分です。

ますます魅力に取り憑かれたら、ぜひピアノを弾いてみてください。演奏することで違う魅力が見えてくるかもしれません。こうやって音楽を楽しむことで、きっとあなたの人生が豊かになると思います。

