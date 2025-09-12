生きづらい、認められたい、満たされない……このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。作家の筬島正夫さんは、「そんな人にぴったりなのが、東洋哲学です」と話し、東洋哲学の視点から、不自然に自分をとりつくろわず「ありのまま」でいることを勧めます。そこで今回は、筬島さんの著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

室町時代のインフルエンサー

室町時代の僧侶・蓮如は庶民に向けた布教を積極的に行い、仏教の教えを簡単な言葉で伝えることに尽力しました。

彼の布教スタイルは、単なる学問的な説法ではなく、市井（しせい）の多くの人々の心に直接響くものでした。

意外に思われるかもしれませんが、当時の仏教は、学問や修行に偏っており、一部の貴族や知識層にしか理解できないものでした。しかし、蓮如は難解な経典をわかりやすく解説し、庶民が理解しやすい形で教えを広めたのです。

たとえば、彼の手によってつくられた手紙「御文章（御文＜おふみ＞）」は、平易な言葉で書かれ、誰でも読める内容になっていました。これは、現代でいうＳＮＳの投稿のようなもので、当時の庶民に大きな影響を与えました。

また、蓮如は「煩悩あるままで救われる」という親鸞の教えを改めて強調し、庶民の間に浄土真宗の信仰を根付かせました。その結果、浄土真宗は爆発的に広がり、多くの人々の心をとらえました。

蓮如の人気が高まるにつれ、既存の仏教勢力からの反発も激しくなりました。特に比叡山延暦寺は、浄土真宗の広まりを警戒し、蓮如を徹底的に弾圧したのです。１４７１年、比叡山の勢力により本願寺が焼き討ちされ、蓮如は近江（今の滋賀県）へと逃れました。さらにはその首に賞金までかけられます。

それでも彼は屈することなく布教を続けました。逃亡先でも信徒を集め、誰もが幸せになれる教えを広め続けました。

その結果、数々の苦難を乗り越え、浄土真宗はますます全国に広まり、こんにち、日本で一番信徒が多い巨大な宗派へと成長したのです。

時代を動かすカリスマ的な存在だった

蓮如の成功の秘訣は、「正しく教えを伝える」という原点に腰を据えたうえで、従来の仏教の枠にとらわれない柔軟な発想と、時代の流れを読む鋭い感覚にありました。彼の布教スタイルは、まさに現代のインフルエンサーのようでした。

また、我が国初の寺内町（じないちょう）である吉崎御坊（よしざきごぼう）に集まった人々は、「自利利他」という仏法精神に基づいた商いを行い、のちのちにも大きな影響を与えました。

蓮如は、単なる僧侶を超えた影響力を持ち、時代を動かすカリスマ的な存在でした。法然や親鸞が築いた思想を、広く世に知らしめた彼の功績は計り知れません。

もし現代に蓮如がいたならば、きっとＳＮＳを駆使し、ユーチューブやインスタグラムなどで大きな影響力を持つインフルエンサーになっていたことでしょう。

彼の生き方からは、時代を超えた普遍的なリーダーシップと影響力の本質を学べます。

「ありのままの幸せ」と「自利利他」の両立

「ありのままでいいよ」という言葉の反動として、「何もしなくていい」「何もしないほうがいい」という消極的でゴロゴロする人たちを生み出すのでは、という懸念があります。

親鸞の教え「悪人正機」を、単純な「悪人（犯罪者・不道徳な人）になったほうがいい」と誤解してしまえば、なお大変なことになります。

しかし、その親鸞の教えを最も多く伝えた蓮如からは、自利利他の素晴らしい実践者がたくさん生まれ、それはのちのち日本中に良い影響を与えました。

それが「ありのままの幸せ」と「自利利他」の両立です。

そこで、この「自利利他」についてお伝えしたいと思います。

「自己中」でもなく「自己犠牲」でもなく「自利利他」

近年、「他を蹴落として自分だけが成功すればいい」という自己中な考えが批判の対象となり、「利他」という言葉が広がりを見せています。それは、利他学という学問が生まれるほど社会的に評価されるようになりました。これは素晴らしいことです。

しかし行きすぎると、自己犠牲へとつながり、結果として自分自身を消耗させて長続きしない。

たとえば、仕事において他者の期待に応えようと無理をし続けると、疲弊し、最終的には仕事のパフォーマンスも低下してしまいます。

一方で、「自利」をしっかりと持ち、それを満たしたうえで他者のために行動すると、持続可能な形で利他の精神を発揮できます。

このように、仏教では「自利利他」という考え方が重要視されています。

これは、自分を犠牲にしてまで他者に尽くすのではなく、自分の幸福も他者の幸福も同時に追求するバランスの取れた生き方です。

「自利利他」は、「自分のため」と「他者のため」を対立させるものではなく、両方を満たすものです。自分の幸せを大切にしながら、他者にも貢献する。このバランスが取れた時、人は無理なく社会の中で生きられるのです。

みんなが幸せなら、それが一番気持ちいいんじゃない？

「自利利他」と聞くと、こう考える人もいるかもしれません。

「なるほど、他人に得をさせれば自分も得をするわけか」「利益だけを追いかけるのではなく、理念も大事にすべきという意味か」「確かに社会貢献をすればイメージアップにつながるよね」「お客さんを喜ばせたら、口コミで広がり、結果的に儲かるんだな」

第一段階としては、その理解で十分です。ぜひ、まずは実践していただきたいと思います。



しかし、自利利他はさらに深いものが根底にあります。

「自分が幸せになるために他人に親切にする」というよりも、「他人の幸せ自体が、自分の幸せである」と感じられると、なお素晴らしいです。

誰かのお悩み解決に貢献し（利他）、その人が「助かった、ありがとう」と心から喜んでくれたとします。その瞬間、自分も「役に立てた」と嬉しくなる。そこで生まれる充足感（自利）。自分と他人は別々の存在ではなく、喜びを共有する関係。平たく言うと「みんなが幸せなら、それが一番気持ちいいんじゃない？」ということなのです。

できない善よりできる善

ただ、今度は振り子が振れすぎて、

「募金や、ボランティアは結局、自己満足の偽善にすぎないのでは」

「利他とは崇高なものだから、そんなに簡単に語るべきではない」

という言葉も耳にします。

そう言いたくなる気持ちもわかります。でも、利他のハードルを上げすぎると、結局、誰も実践できなくなってしまう。

ですから、ささやかでもいいから、実践してみることが大切で尊いことだと思います。

「やらない善より、やる偽善」という言葉もかなり受け入れられるようになってきました。煩悩から離れられない人間には、完璧な善などできがたいのですから、できる範囲の利他行から始め、その実践した人をリスペクトする気持ちこそ大事ではないでしょうか。

しかも、本来「偽善」とは、あからさまにいかにも善人らしく見せかけるために行うことなので、完璧に純粋でない善をすべて偽善と切り捨てるのは行きすぎです。

ですから、「やらない善より、やる偽善」は、実際は「やらない聖者級の善より、やる庶民レベルの善」といった感じなのです。

そういう意味を込めた「できない善よりできる善」を大切にしたいものです。

※本稿は、『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。