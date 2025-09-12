料理のレシピやコツをネットで検索して試してみても、なかなか上達しない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。料理教室を主催している料理研究家・水島弘史さんは「実はそのネットのレシピや動画が、かえって料理を難しくしてしまっていること、お気づきでしょうか？」と話します。そこで今回は、水島さんの著書『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』から、料理をラクに楽しむ基本を一部ご紹介します。

すべての野菜に共通して考えるべきこと

野菜にはさまざまな種類があります。レタスもごぼうも同じ野菜類ですが、味もかたさも見た目もまったく違います。調理法も生、いため物、煮物、揚げ物とさまざまです。

しかし、すべての野菜に共通してまず考えるべきは、料理して食べるときに歯ごたえを残したいのか、残したくないのかという点です。

野菜にはやわらかくなりやすいものとかたくなりやすいものがあり、基本的にはこのどちらの野菜なのかを知っていれば、ほぼすべて対応できます。

おおまかには、葉物野菜と根菜、果実を食べる実物の違いと考えてください。葉物野菜は加熱した場合でも歯ごたえを適度に残してシャキッとした状態で食べたい場合と、しんなりさせたい場合があるでしょう。根菜類もやわらかく火が通って味がほどよくしみた状態にしたい場合と、歯ごたえを残したい場合もあるはず。このあたりは好みです。

葉物は歯ごたえを残し、根菜類はやわらかく

まず葉物野菜の歯ごたえを残したい場合、50度くらいを境にその歯ごたえは変わります。少し前に「50度洗いで野菜がシャッキリする」と話題になりました。これは、しんなりしてきた野菜を50度のお湯にしばらくつけるとシャキッとすることを利用して、お湯から引き上げ冷蔵庫で冷やしてからサラダなどに使うという方法です。

50度から60度をゆっくり通過すれば細胞壁のペクチンが溶け出さないのでかたくなり、逆に早く温度が上がればペクチンが溶け出すのでやわらかくなります。

植物は、50度の湯につけられると危機を感じ、身を守るために細胞壁の強度を上げます。これはカルシウムイオンとペクチンが結びつくことによりますが、その結果、野菜の表面がしっかりするのです。ただ、50度から60度を超えてさらに加熱していくと、どんどん煮崩れていきます。

根菜類をやわらかくしたいなら、先に強い熱を加える必要があります（根菜類を50度洗いすると、ただでさえかたいものがますますかたくなってしまうので要注意）。たとえばにんじん、ごぼう、だいこんなどをやわらかくするなら、熱湯でゆでる、ある程度の火力でいためる、ゆでてからいためる必要があります。

実物はかたいものは根菜と同じ、やわらかいものは葉物野菜と同じだと考えてください。

どの場合も50〜60度の温度帯をどういう状況で通過させるかが重要です。ゆっくり通過させればかたいままで、速く通過させればやわらかくなります。

葉物を素早く通過させればシャキッと歯ごたえが残りますし（かたいまま）、根菜類はこの温度帯をゆっくり通過させればやわらかくなるということです。

・歯ごたえを残したい葉物→低温からゆっくりいためる

・やわらかくして食べたい根菜→最初に強い熱を加える

「氷水につける」と「50度洗い」の違い

レタスの葉を水につけるとやがてシャキッとしてきますが、これは切り花を水に挿しておくのと同じ原理です。切り花でもレタスの葉でも、切り口を水につけると毛管現象で切り口から水を吸い上げます。花屋さんで買った切り花が家に帰るまでに少しへたってしまっても、花瓶に挿せばやがて首を上げ、茎もしっかりかたくなるのと似ていますね。

レタスも千切りにしたきゃべつも、水につけておけば同じように切り口から葉脈を通じて水を吸い込み、水が行き渡ってシャッキリします。



氷水に入れることもありますが、この場合は「シャッキリさせる」と「冷やす」を同時にやっているだけで、氷水だから効果があるわけではありません。常温の水でもちゃんとシャキッとします（氷水は野菜の温度によっては細胞が死ぬことがあるので、基本はおすすめしません）。

前述した「50度洗い」でも氷水につけた場合でも、野菜は同じようにシャキッとしますが、違いは「シャッキリの持ち具合」です。水につけただけだと、冷蔵庫に入れておいてもじきに水が切れてしなしなに逆戻りします。しかし50度洗いをした場合、冷蔵庫に入れても、細胞壁自体がかたくなっているため、かなり長い間シャッキリした状態が保てます。密閉袋に入れておけば、２、３日は大丈夫でしょう。

すぐに食べる場合なら、氷水または水につけたものを冷やすだけで十分ですが、もう少し持たせたい場合は50度洗いの方が向いています。

50度洗いの理屈

この50度洗いの理屈、つまり「野菜の歯ごたえを残すならゆっくり弱火で加熱すればいい」というのは、もともと料理を仕事にしている人には常識でした。

でも、サラダで食べようという生野菜を「まず50度のお湯につけましょう」という方法を提唱した人がいなかったので、当時大きな話題になったのだと思います。

お湯をわかすより水につけておく方が手っとり早いですし、だいたいサラダはすぐに食べることが多いので、私は普段、50度洗いをすることはありません。水に数分つけておくだけです。

※本稿は、『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』（青春出版社）の一部を再編集したものです。