読めるけど書けない……そんな漢字を見つけて練習してみよう

昔にくらべて、文字を書く機会が減っています。

手紙はLINEやメールにとってかわり、申請書類もスマホやパソコン入力で完結できるようになりました。気づくと、「今日はひと文字も手で字を書かなかった」ということも珍しくないと思います。

スマホやパソコンには文字の変換機能があるので、「読めるけど書けない」という漢字も増えているのではないでしょうか。

新聞を読むときは、頭の中で「その漢字が書けるか書けないか」に注意しながら読んでみてください。書けるかどうか怪しい漢字が見つかったら、新聞を読み終わったあとに、ペンを手に取って紙に向かってください。

すんなりと書ければ大丈夫ですが、もしも書けなかった場合は、覚えるまで何回も練習することをおすすめします。

実際に手を動かすので、脳の記憶の分野だけではなく、運動をつかさどる部位にも刺激を与えてくれます。

文字を書く習慣がつけば大切な言葉を忘れにくくなる

新聞を読んでいると、「これは胸にしまっておきたい名言だな」という素敵な言葉に出会うことがあります。

ほかにも、「新しい言い回しだな」や「おもしろい表現だな」という言葉を見つけることもあると思います。

でも、そのままページを閉じてしまうと、強く記憶には残りません。

似たようなことが日常生活の中でも起こっています。たとえば……あなたが、これまでに印象に残った名言を10個教えてください。

こう問われると、あなたは答えられるでしょうか。

人生の中で10個くらい印象に残った名言、ありますよね？ でも、3つや4つはあげられても、10個となると、すんなりは出てきませんね。

名言を目にしたときは、たしかに感動したはずなのに、なぜかその言葉を忘れてしまっている。

では、なぜ私たちは、そんなに印象的な言葉だったのに、すぐ忘れてしまったりするのでしょうか。せっかく出会えたよい言葉、どうせなら胸の中に残しておきたいですよね。ちょっと記憶のメカニズムを説明します。

記憶に残すためには、書いたほうが効果的

まず、その瞬間の感動が強くても、長期記憶に保存されるかどうかは別の話になります。

言葉を記憶に定着させるには、くり返し思い出すことが重要です。

しばらくは言葉を覚えていても、脳が「いまの生活には関係ない」と判断する日々が続くと、記憶の引き出しの奥のほうにしまわれることになり、パッと思い出せないようになります。

こうして、胸に刺さるほど感動した言葉であっても、いずれ忘れてしまうことが多いのです。

記憶に残すためには、感動した言葉をノートに書くようにしてください。

言葉を蛍光ペンでなぞったり、丸で囲ったりするよりも、実際に書いたほうが、効果的です。この行為により、短期記憶力が鍛えられます。

さらに、なぜその言葉に感動したかを考え、手を動かして書き残す。すると、理由を考えることで基礎思考力も強化されていきます。

たまに、ノートに書きためた言葉を見返すのも楽しそうですね。

ひとりで見返すときの楽しみのために、メモの表には言葉、裏側にはその意味を書いておくと、ひとりクイズを楽しむこともできます。楽しさが増すと、続けようという意欲もわいてきますよね。

感想を文章にして書くと思考力と注意力がアップ！

新聞記事は、おおむね中立な立場で書かれています。

そんな中、主義主張が色濃く出ているのが読者投稿欄です。

投稿欄は、一般読者が自由な声をあげられる貴重なスペースで、ここには多種多様な考えが載っています。

政治や経済や社会について書かれることもあれば、読者の経験や過去の想い出が載ることもあり、テーマもさまざまです。

自由な文章であるがゆえに、「この投稿者の視点はおもしろい」と感動することや、「この意見はなんだかおかしい」と腑に落ちないことも多くあるはずです。

そんな感想を、頭の中で思うだけでなく、文章にしてみてください。

学生時代に読書感想文の課題がありましたが、あれは「本を読むことで読解力がつく」、「自分の考えを表現する力がつく」、「思考力と想像力を養う」、「文章力が向上する」など、多くの効果が期待できるからです。

文章を書くのは、脳のトレーニングになるのです。

では、具体的に感想を文章にする方法を詳しくお伝えしましょう。



文章を書いてみる

「誰かが読む」という視点を忘れないように書く

まずは、読者の声に対して、同意できるのか、反対なのかなどを考えましょう。

あなたの意見はこれまでの経験に根ざしています。ですから、賛成・反対どちらの場合でも、過去の情報を記憶から引き出して整理することになります。このプロセスで、短期記憶力が鍛えられていくのです。

そして、なぜそう思ったのかなど、文章に盛り込むことを考えていきます。ここで、基礎思考力が鍛えられます。

文章を書いたあと、内容に矛盾がないか、誤って伝わらないかないかなどを、慎重にチェックすると、注意力の強化にも役立ちます。

自分では論理的に書けたと思っても、冷静になって第三者としての視点で読み返すと、説得力のない感情的な文章になっていたということは、プロでもしばしば起こることです。

家族に文章を読んでもらうのもいいと思います。それは恥ずかしい……という人でも、誰かが読むという視点は忘れないように書いてください。

読者投稿欄ではなく、記事の感想文を書いてもいいでしょう。

その日の新聞記事を読んで、印象的だったニュースについての感想を文章にまとめることも、効果的な脳活になります。

うまく書けたと思えたときには実際に投稿してみるのもよいでしょう。読者投稿欄は、投稿者が多いのでなかなか掲載されませんが、毎日読んでいる新聞に、自分の書いた文章が載ったときは、感動するはずです。

そんな成功体験があると、自信もつき、意欲も高まります。

