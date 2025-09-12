エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』は、日本の戦国時代について再現性の高さも話題になりました。時代考証を担当した、国際日本文化研究センターで教授を務めるフレデリック・クレインス氏いわく「戦国時代の武士たちには、命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観があった」とのこと。戦国武士の生きざまを徹底検証したクレインス氏の著書『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】女性も日常的には胡座か立膝で過ごしていた

* * * * * * *

信長の上洛後も戦国時代は続いていた

まずは戦国時代の時代区分について、はっきりさせておきましょう。

じつは歴史学の世界では、戦国時代に関する明確な定義はありません。

一般的には、応仁の乱が始まった応仁元（1467）年から、織田信長が足利義昭を奉じて上洛した永禄11（1568）年までのおよそ100年間とされていますが、政治権力のとらえ方しだいで見解も異なるため、さまざまな説が唱えられています。

また、そもそも戦国時代は通称に近い用語で、学術的な領域では主に室町時代と安土桃山時代「織豊（しょくほう)時代」という時代区分が用いられます。端的にいえば、戦乱の絶えない不安定な時代を概念的に戦国時代と呼んでいるわけです。

ここでは、応仁元年から元和元（1615）年までを戦国時代とします。江戸時代の初頭も戦国時代に含まれてしまいますが、私がそう考える理由は次の二つです。

一つは、元和という元号に「平和の始まり」という意味が込められており、江戸時代中期以降、儒者たちによって元和期を転換点と見る「元和偃武」という言葉が広く用いられるようになるからです。

偃武は中国の古典『書経』に由来する言葉で、武器を伏せる（用いない）という意味があります。

たしかに元和期（1624年まで）以後の史料から感じ取れる時代の雰囲気が変わっており、元禄期（1688年から1704年まで）にいたると、それ以降は明らかに「江戸」の色彩が強くなっていきます。

約150年間続いた、戦乱の絶えない不安定な戦国時代

もう一つは、当時の日本において最大規模の合戦となった関ヶ原の戦いや大坂の陣を含めなければ、戦国時代の全体像をつかむことはできないと考えるからです。

関ヶ原の戦いのころには日本の全国各地で戦闘が行われており、大坂の陣には全国の大多数の武将が参加しています。

夏の陣で豊臣家が滅んだのは慶長20（1615）年5月であり、元和と改元されるのは、その2か月後のことでした。

もっとも、寛永14（1637）年には島原の乱が起こっていますが、大規模な合戦ではあったものの、幕府軍と戦ったのはキリシタンを中心とする一揆勢でした。

軍事の専門家である武将同士による勢力争いという意味では、やはり大坂の陣を戦国時代の終焉と位置づけるべきでしょう。

したがって、ここでは室町時代から安土桃山時代、江戸時代初頭にいたる約150年間を戦国時代ととらえます。

男女とも胡座(あぐら)か立膝で座る

戦国時代はよく江戸時代と混同されます。その理由の一つとしては、テレビや映画などの時代劇の舞台が圧倒的に江戸時代に集中しているからでしょう。そのため、これらの時代劇に親しんできた視聴者が「武士」という言葉を聞くと、自然と江戸時代の武士のイメージを思い浮かべてしまいます。

視聴者の多くが江戸時代の武士像に慣れ親しんでいるからこそ、時代区分としては直前、戦国時代の武家についての誤解や錯覚が、ほかのどの時代よりも多く見られるのではないでしょうか。

たとえば、戦国時代の人々の作法です。

日本人の座り方は、古来、正座が定番であったと思われがちですが、正座が広く社会に広まったのは江戸時代以降です。

正座という言葉も、一般化されたのは明治期であったという見解が定説となっています。とはいえ、戦国時代にも正座に近い座り方は存在していました。

その場合、膝と足指の先を床面につけて尻は踵に乗る「跪座（きざ）」が一般的でしたが、時折、足の甲を床面につける記述も史料に見られます。

戦国時代、武士の日常的な座り方は胡座（こざ／あぐら）が一般的でした。また、いざというときに素早く立ち上がることができるように、立膝や片膝立ても好まれました。

武士たちが跪座や正座のような座り方にあらためるのは、主君との対面の際など、貴人に対する儀礼が求められる場面くらいでした。

また、同格の武家との対面では、客と主人が最初は互いに跪座で礼を示した後、共に姿勢を崩すのが通例でした。

換言すれば、地位の高い人物が正座にあらためなければならない場面はかぎられており、家臣との謁見の場で正座をする主君という構図は、基本的にはあり得ない状況と考えてよいでしょう。



安土城の石垣（写真提供：Photo AC)

現代に描かれる武家のイメージと、歴史上の実態

こうした習慣は男性だけのものではなく、女性も日常的には胡座か立膝で過ごしていました。

現代の私たちは和服姿で胡座をかく女性の姿を想像しにくいかもしれませんが、当時は身幅の広い小袖が主流だったため、女性でも自由な座り方が可能だったのです。

江戸時代に入ると、人々の装いは活動的な小袖から身幅の狭い着物へと変化していきました。体に密着する細身の着物では、胡座や立膝の姿勢をとることが難しくなります。衣服の変化とともに、正座が次第に一般的な座り方として定着していったのです。

こうして江戸末期になると、正座はしつけの良さを表す礼儀作法として確立されました。これに対して戦国時代では、正座は厳格な身分秩序を象徴する行為でした。

目上の人物の前で正座をすることは、相手に対する絶対的な服従と忠誠を示す儀礼であり、その場の厳然とした上下関係を可視化するものだったのです。

日常では自由な座り方をする武士たちが、主君の前で厳しく姿勢を正すその姿には、戦国の支配構造そのものが表れていたといえるでしょう。

現代に描かれる武家のイメージと、歴史上の実態とのギャップは、こうした細部にまで及んでいるのです。

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。