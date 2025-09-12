クロエから新作フレグランス♡限定ボトルで楽しむシダーの奥行き

クロエ〈アトリエ デ フルール〉から、シダーの新たな魅力を描き出す限定フレグランス「シダー オードパルファム」が2025年11月5日（水）に登場します。50ml 18,700円（税込）の特別な一本は、木の温もりを軽やかに表現しつつ、エレガンスを纏う香り。アーティスト、アンヌ＝ソフィー・バレによる限定デザインボトルも魅力的で、香りとともに美しく飾れるアイテムです。

シダーが奏でるしなやかな香り

調香師クエンティン・ビスクが手がけた「クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム」は、シダー、ベチバー、サンダルウッドの三重奏が生むウッディな香りが特徴。

シルクのように柔らかいシダーは抽象的なフローラルノートと重なり、透明感と奥行きを表現します。

さらにピンクペッパーがきらめきを添え、ベンゾインやアンブロキサンがクリーミーでムスキーな余韻を与えます。

ドライとされるシダーを驚くほどしなやかに昇華させた、唯一無二のフレグランスです。

芸術的な限定デザインボトル

価格：50ml ・18,700円 (税込)

今回の限定ボトルは、フランス人アーティストでファッションイラストレーターのアンヌ＝ソフィー・バレが手掛けたもの。

シダーのしなやかな質感に着想を得て、光と影のコントラストを描いた繊細なイラストがラベルと外箱に施されています。

ガラスボトルは香りのニュアンスを透かし出し、砂の色をイメージしたキャップが自然との調和を演出。クロエのタイムレスな美学と香りの意外性を、視覚的にも堪能できる仕上がりです。

クロエの秋冬に寄り添う香り♡

クロエ〈アトリエ デ フルール〉の限定フレグランス「シダー オードパルファム」は、温もりと透明感を兼ね備えた、秋冬にぴったりの香り。

木々の優しさと上品な余韻が心を包み込み、日常に特別なエレガンスをもたらします。

芸術的なボトルはインテリアのように飾れる美しさで、使うたびに幸福感を添えてくれるはず。

クロエならではの世界観を香りとデザインで纏い、この季節をさらに豊かに楽しんでみてはいかがでしょうか。