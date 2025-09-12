2025年は第二次世界大戦の終結から80年という大きな節目にあたります。戦時中、日本のエンターテインメント界も大きな影響を受け、宝塚歌劇団の団員も激動の時代を生き抜いてきました。戦中・戦後の混乱期に活躍した団員に、元・タカラジェンヌの早花まこさんが話を聞き、華やかな舞台の裏で戦争がもたらした現実を振り返り、記憶にとどめる企画です

【写真】１３歳で終戦を迎え、渡米した時凡子さん

* * * * * * *

「第二の人生」のスタート

2020年の春、私は18年間在団した宝塚歌劇団を卒業した。当時はまだ使い慣れていなかった「新型コロナウィルス」という名称が報道番組で聞かれるようになり、世界中の人たちの日常が様変わりしつつあった、まさにその時期だった。

未知のウイルスによって公演が中止に追い込まれ、前例のない状況だったが、出演者、スタッフの方々、観客の方々までが協力しあって困難を乗り越えようとしていた日々だった。

宝塚歌劇団での長いキャリアの後に始まった「第二の人生」は、こんなふうに極めて特殊な状況でスタートを切った。

私が卒業した宝塚歌劇団とは

2025年に創立１１１年を迎える宝塚歌劇団は花、月、雪、星、宙組という５組からなり、各組には約８０人の生徒が在籍している。格好良い男役と可憐な娘役が歌い踊る煌びやかな舞台は人気を集め、多くのファンによって支えられている。

宝塚歌劇団に入団するためには、宝塚音楽学校の入学試験に合格しなくてはならない。応募資格があるのは１５歳から１８歳（中学３年生から高校３年生）までの女性で、合格発表の様子は毎年ニュース番組で取り上げられるほど、世間でも話題となる。

試験を突破して入学できれば、芸事だけではなく、舞台に立つためのマナーや礼儀作法を徹底的に身につける毎日が始まる。この宝塚音楽学校で２年間の学びを終えると、いよいよ宝塚歌劇団の生徒となる。

宝塚歌劇というと、代表作である『ベルサイユのばら』や華やかなレビューを思い浮かべる人が多いかもしれないが、上演演目はそれだけではない。現代を舞台にした作品、日本物、海外のミュージカル作品など、実に様々な作品が上演される。そのため生徒たちは、クラシックバレエから日本舞踊まで、幅広いジャンルの芸事を身に付けている。演目によってはタップダンスやフラメンコ、殺陣などが取り入れられる。出演者は、短いお稽古期間でも、必要な芸事の本格的な技術を練習して舞台に臨む。

各組の上級生は、舞台に関する多くのことについて、下級生を指導して組をまとめる役目を担う。スターと脇役の区別は無く、より良い作品作りのために厳しい言葉をかけ合うこともあった。その繋がりは強く、劇団を卒業した後も途切れない。たとえ同じ時期に舞台に立っていなくても「宝塚の先輩、後輩」というと、なんとも言えない親しみが湧くことがある。まさに「同じ釜の飯を食う」という言葉がぴったりな仲間たちなのだ。

元宝塚歌劇団生の年長者と若い世代を繋げる場

卒業してから半年ほど経ち、在団中から文章に関わる仕事に興味を持っていた私は、エッセイ執筆の機会をいただくなど少しずつ夢に向かって準備を始めていた。

その頃、世界中で流行した疫病についての情報が増え、皆が試行錯誤を重ねて暮らし方を変えていった。周囲には前向きな雰囲気があるにはあったが、まだ先の見えない不安は私の心の底に渦巻いていた。そんな時、声を掛けてくださったのは、元宝塚歌劇団の第７０期生、登坂倫子（とさかのりこ）さんだった。

宝塚歌劇団で演技とリンクレイターヴォイスワーク（クリスティン・リンクレイターにより考案されたヴォイスワーク）の指導に当たっている登坂さんは、生活や価値観の変化に戸惑って気持ちが沈みがちな教え子たちに、今こそ新たな学びを届けたいと考えた。そして、元宝塚歌劇団生の年長者と若い世代を繋げる場を設けた。

登坂さんは教え子たちに声を掛け、オンライン上の会合が開催された。参加を希望した、２０代から４０代くらいの元タカラジェンヌ、１０名ほどが集まった。パソコン画面の向こう側に現れたのは、白髪の大先輩だった。

時凡子（とき みなこ）さん。１３歳で終戦を迎え、友人に誘われて観劇した宝塚歌劇に夢中になる。１９５２年に宝塚音楽学校に入学。娘役として８年間活躍した後、結婚して渡米した。愛称は、ぼんこさん。

はじめは少し緊張していた私たち後輩だったが、皆、すぐにぼんこさんのお人柄に魅了された。明るい色の服装に身を包み、背筋をぴんと伸ばしたぼんこさんは、当時もうすぐ９０代に差しかかるお年とは思えないほど、快活に話された。

最年少の参加者とは６０歳近く年齢が離れているにも関わらず、「大先輩から教えを受ける」という堅苦しさは全く無かった。舞台での失敗談、演出家の先生の物真似も飛び出す賑やかな会となった。

時折明るい笑い声を上げながら、ぼんこさんは下級生のお話に聞き入っていた。そして、彼女が話し出すとたちまち皆は、その言葉に強く惹きつけられた。

幼い頃、家族と共に戦時下を生き抜いたこと。タカラジェンヌとして過ごした青春の日々のこと。そして今の思いを、私たちに向けて率直に、力強く話してくださった。

ぼんこさんが語った戦争体験談

２０２０年から２０２１年にかけて２度、私はオンライン上でぼんこさんのお話を伺うことができた。雑談を交えながらの和気藹々とした会合の中で、ぼんこさんはいくつかの戦争体験談を語ってくれた。

ぼんこさんの上級生は、東京で空襲に遭ったという。自宅が全焼してしまい、かろうじて焼け残った家財道具を持って、安全な場所へ逃げようとしていた。荷物を引きずりながら歩く道すがら、リヤカーを見つけた。彼女は持ち主のわからないリヤカーに向かい、「すみません。いただきます」と頭を下げ、荷物を積み込んだ。

「そうしてなんとか逃げ延びたって、その上級生は言っていた」

そこまで話したぼんこさんは、「リヤカーって、知ってる？」と言って微笑んだ。リヤカーは、今ではあまり見かける機会はない。この上級生のお話だって、今の感覚では「他人のものを盗んだ」という言葉になってしまう出来事だけれど、戦時中は仕方のない状況だったと、ぼんこさんは教えてくれた。

「捨て置かれたような物をいただきながら命を長らえたという話は、私にはよく分かる。でも今の人たちは想像もつかないと思うのよ」

「今の人」である私も確かに、完全に正しく想像できるとは言えなかった。それでも、ぼんこさんの言葉によって、戦争は少しずつその輪郭を濃くしていく。戦争体験談を聞くことで、当時の出来事だけではなく、人々の思いを感じ取ることができる。

「平和な国にいるのに、なぜ戦争について学ぶ必要があるのか」

この問いにはきっと、いくつもの回答がある。その中で私が辿り着いたのは、とても分かりやすい答えだ。

「この世界では、今も戦争が続いているから」

遠い過去は、今へ繋がっている

「戦後８０年」「薄れゆく戦争の記憶」「戦争を知らない世代」。

そんな見出しを新聞記事やテレビの画面の中に見つけるたび、私はこの胸に見えない針が刺さったように感じる。その微かな感覚は、「このまま戦争を知らない人として、何もせずに生きていくのか」という自分自身への問いかけを突き付けられる痛みだった。

「私が深く関わった宝塚歌劇団という場所を通じ、戦争を学んでみたい」

ぼんこさんとの出会いをきっかけとして、漠然としていた私の思いは、次第に明確になっていった。

私が宝塚歌劇団に在団していた頃の公演状況や日々の生活は、当然のことながら、戦時下や戦後すぐのそれとは大きくかけ離れている。しかし、どんな時代でも共通していることはあるだろう。たとえば、初めて台本を開いた時の高揚。一緒に舞台を作ろうと意気込むライバル同士の笑顔。割れんばかりの拍手を浴びて涙が溢れる瞬間。

そしてこれらと同じように、８０年の歳月を経て変わったものと変わらないものは、どんな職業、立場の人たちにもあるはずだと思う。戦争を知る方々のお話を伺うことで、今を生きる人たちはどんな風景を見ることができるだろうか。

その答えを知るために、私はぼんこさんにお話を伺うことにした。４年前と変わらずロサンゼルスにお住まいの彼女は、オンラインでのインタビューを快く引き受けてくださった。

初回の取材時、私は緊張していた。上級生に取材を依頼し、向かい合ってお話を伺うということよりも、もっと大きな理由があった。

「戦争の記憶を語ってください」

そこで語られるのは、決して楽しく幸せな思い出だけではない。悲しみや苦しみ、時には怒りを呼び起こして語っていただくお話があるだろう。その体験者の思いに見合う言葉を、私は書くことができるだろうか。カチコチに気負ってパソコン画面の前に座った私を迎えてくれたのは、ぼんこさんの朗らかな笑顔だった。

遠い過去は、今へ繋がっている。時凡子さんの物語を聴き、書くことは、どんな風景へと繋がるのか。まだ手探りのまま、私は、はじめの質問を投げかけた。