「本当に、41歳なの？」元SPEED島袋寛子、美腹筋＆圧巻スタイル際立つ姿を披露「年々きれいになりすぎ」
元SPEEDの島袋寛子さんは9月11日、自身のInstagramを更新。おなかが見える圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】島袋寛子のおなか出し衣装
コメントでは「いつまでも可愛いですね！」「自然体で表情可愛すぎ」「どんどん綺麗が増していく…！」「10代の頃から変わらなーい」「本当スタイルいいですね」「本当に、41歳なの？」「最近てゆーか年々きれいになりすぎ」「腹筋がかっこよすぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「腹筋がかっこよすぎる」島袋さんは「Willfully 10周年 Sayaka さん、想いを形にしてくださりありがとうございます いよいよ明日12日 から発売です！！」とつづり、7枚の写真を載せています。黒いブラトップの上にジャケットを羽織り、デニムパンツを合わせた姿などです。引き締まったおなかで圧巻のスタイルが際立っています。
ライブ共演者との姿も普段はイベントのオフショットやプライベートショットなど中心に投稿している島袋さん。1日にはライブ「Dancing hiro?」の共演者と共に笑顔があふれる姿を公開していました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
