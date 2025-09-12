「ナンバープレートにしたい」と思う和歌山県の地名ランキング！ 2位「白浜町」、1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい和歌山県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
2位：白浜町／33票和歌山県の南にある白浜町は、日本でも指折りの温泉地として知られています。真っ白な砂浜が続く白良浜や、歴史を感じさせる白浜温泉、そしてアドベンチャーワールドなど、見どころが盛りだくさん。家族でもカップルでも楽しめる観光地です。太平洋を望む開放的な景色と、新鮮な海の幸も旅の楽しみをいっそう引き立ててくれます。
回答者からは「南紀白浜のリゾート感が好きだから」（30代女性／愛媛県）、「海や温泉と結びつく地名で、リラックスや癒しのイメージを演出できます」（50代男性／東京都）、「観光地として有名で、温泉やきれいな海のイメージが強いから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：和歌山市／85票和歌山市は和歌山県の県庁所在地で、紀の川の河口に広がる港町です。戦国時代に築かれた和歌山城を中心に、歴史を感じる町並みと現代的な都市の機能が同居し、落ち着いた雰囲気を漂わせています。紀三井寺や友ヶ島、加太の漁港など、自然や観光を楽しめるスポットも多彩です。
回答者からは「徳川御三家の居城、和歌山城があるから」（60代女性／滋賀県）、「県庁所在地でわかりやすく、海や自然のイメージもある」（20代男性／静岡県）、「和歌山県で一番有名な市だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
