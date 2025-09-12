「ここまで変わるの凄い」人気バンドメンバーの激変ビフォーアフターに反響！「おい誰だこのイケメンは」
3人組バンド・超能力戦士ドリアンの公式Xは9月11日、投稿を更新。バンドメンバーのおーちくんが音楽活動を始める前後のビフォーアフター写真を公開し、驚きの声が寄せられました。
コメントでは、「おい誰だこのイケメンは」「おーちくん激めろすぎる」「バンドの力半端ない」「私もバンド始めようかな…」「おい、待ってめろいぞ？」「カッコいいし大人の色気がある！」「素敵な笑顔は変わんないよ」など称賛の声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「バンドの力半端ない」同アカウントは「バンドするだけでここまで変わるの凄い」とつづり、2枚の写真を投稿。おーちくんがバンドマンになる前後の比較ショットです。1枚目は、バンドを始める前の写真で、満面の笑みを浮かべた素朴な印象の青年が写っています。2枚目は演奏中と思われる写真で、目を細めてマイク越しにカメラの方を見つめるおーちくんの表情は色気たっぷりです。
すてきな笑顔は現在も変わらず同アカウントは、7日には野外音楽フェス「TREASURE05X」でのオフショットなどを公開しています。おーちくんのはじけるような笑みは、ビフォー写真と変わらずかわいらしい印象です。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
