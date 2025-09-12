Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

目線とかさ、顔の角度とかさ、大事だもん。

つい先日発表された、iPhone 17シリーズ。普段からiPhoneで写真を撮りまくる筆者にブッささったのが、メインカメラ…ではなくインカメラの進化です。セルフィー（自撮り）に革命が起こりそうな機能がやってきました！

iPhoneを動かさずにタテヨコ操れる

iPhone 17シリーズでは、すべてのモデルに18MPの「センターフレームフロントカメラ（Center Stage front camera）」を搭載。

このフロントカメラには正方形のイメージセンサーが採用されていて、この新たなセンサーによって、iPhoneを縦向きに持ったまま、縦長フレームでも横長フレームでも撮影ができるようになりました。

これまでiPhoneを横向きにして横長フレームのセルフィーを撮ろうとすると、カメラ位置が左右どちらかに傾くことで目線や顔の映りが中央からズレてしまう…ということがありましたが、センターフレームによって縦長フレームと同じアングル（中央）で撮影が可能に。タテヨコの切り替えは画面タップするだけでできちゃいます。

撮ったあとにトリミングする必要もなくなるし、何より“盛れる”気がしてならない。個人的にはセルフィー撮る時って「角度」が一番大事ですから！

また、何人かで撮影する際もセンターフレームが自動的に写真の視野角を広げ、全員がフレーム内に収まるようにタテヨコを調整してくれたり、FaceTimeやLINEでビデオ通話をするときは常にユーザーの姿がカメラに映るようにしてくれたり。インカメのアップデート、アツい。

iOS 26でもカメラが進化します

ちょうど一年前、iOS 16で登場した写真の色味を自分好みに調整できる「フォトグラフスタイル」（※ iPhone 13以降のモデルに対応）。9月16日（火）配信予定のiOS 26でさらに進化しますよ。

「フォトグラフスタイル」とは、 カメラアプリを開くと右上に表示される四角いアレ。従来のフィルターのように撮影後にエフェクトを追加するのではなく（撮影後も可）、撮影をしながらスキントーンや色彩などを自然に調整できる機能です。

今回のアップデートでは、全15種類あったスタイル（フィルター）に「ブライト」が新たに追加。スキントーンの明るさを変えたり、背景にアクセントを加えたりとセルフィーの幅がさらに広がります。登場以来、「クールローズ」が筆者のお気に入りでしたが、使うとやっぱり肌に透明感が出るんですよね。新入りにも期待。

セルフィー撮影にフォーカスしてくれるなんて…全然このためだけに買い替えたい。お金があれば。

