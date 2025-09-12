INSTANT ALTERが、ニューシングル「Golden Dawn」をリリースした。

今作は、Carlos Santanaの名曲を再解釈し、ソウル、ヘビーメタル、スピリチュアルジャズを融合させた壮大な“祈り”のような作品に。闇の中から差し込む一筋の光のように、抑圧の中に生きる人々へと向けた平和のメッセージが込められている。Natasha Agramaのボーカルは繊細で親密な空間を生み出し、聴く者の内面に深く語りかける。一方、Emilio Modesteのサックスは、天を貫くような力強さで魂を揺さぶる。

Cindy Blackman Santanaとの共演から着想を得たという本楽曲は、バンドメンバーにドラマーのMiguel Russel、ベーシストのRyoma Takenagaが参加し、あらゆる感情が渦巻く音像を支えている。レコーディングは、ニューメキシコの洞窟で一日の最も暗い時間帯に敢行されたという。

（文＝リアルサウンド編集部）