The Smashing Pumpkinsが、新曲「Chrome Jets」をリリースした。

本楽曲は、最新アルバム『Aghori Mhori Mei』の制作時にレコーディングされた未発表曲。世代を超えて広がるファンのために特別に公開されたという。

さらに本楽曲の発表に先駆けて、2000年リリースのアルバム『Machina/The Machines Of God』と続く『Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music』の25周年記念版をリリース。また今年後半には、アルバム『Mellon Collie And The Infinite Sadness』の30周年を祝し、本作がオペラ化される。オペラでは、フロントマンのビリー・コーガンがシカゴ・リリック・オペラと共演する。

なおThe Smashing Pumpkinsは、9月15日の名古屋公演を皮切りに来日ツアー『Rock Invasion Tour』を開催。今回は12年ぶりの来日公演となる。その後、マニラ、バンコク、シンガポール、アブダビ、ムンバイなどをまわる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）