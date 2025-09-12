１１日からの大雨で広島市などに一時、避難指示が出されたほか、庄原市では土砂崩れで国道が通行止めになっています。

「午前４時、雷が光っています」

県によりますと、１１日夜からの大雨で、県内１１地点で避難指示が出されました。午前４時には広島市と庄原市の３万８千世帯約８万人が対象となり、最大で８１人が自治体が開設した避難所に避難したということです。

「中区の歩道です。大きな水たまりができています」

避難指示は午前７時にすべて解除されました。この大雨による人的被害はありませんでしたが、庄原市で床上浸水が３件あったということです。

ＪＲ山陽本線は横川駅と山口県の岩国駅の間で始発から運転を見合わせました

庄原市総領町では土砂崩れが発生し、国道４３２号が１１日深夜から通行止めになっています。

「こちら今は車が通行することができますが、一時通行止めになっていたということです」

廿日市市深江では水圧でマンホールが吹き飛び、道路のアスファルトが約３ｍにわたって剥がれました。

広島地方気象台によりますと、１１日正午から１２日午前１０時までに降った雨の量は、神石高原町油木で８７ｍｍ、廿日市津田で５２．５ｍなどとなっています。