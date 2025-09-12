【万博】東ゲートは開門待ちの列　きょうは「大変混雑」西ゲートは終日来場予約枠無し

万博開幕から１５３日、残り１か月となった９月１２日。画像は午後０時半ごろの大阪メトロ・夢洲駅の利用者が集まる東ゲートですが、朝と同じような長蛇の列ができていました。



きょうの大阪の予想最高気温は３３℃となっていて、きょうも日傘をさして並ぶ様子がみられました。



きょうは「大変混雑」する予想で、東ゲートは午前中入場枠無し、西ゲートは終日入場枠無しです。



博覧会協会は、「万博は会期末にかけて大変混雑する見込みで、終盤はご希望の日時での来場予約が難しい状況となることが予想される」として、８月１８日からは来場日時指定のチケットのみを販売しています。





また９月１３日以降の当日チケットは原則、１２時以降に入場できるチケットを１１時から販売し、１６時以降に入場できる「夜間券」を１５時４５分から販売するということです。きのう１１日の来場者数は１８万人で、１５２日間の累計は１８５４万人を超えています。◆この先４週間の混雑状況この先１か月の混雑予想は、以下の通りです。▼９月１３日〜９月２８日１０月４日「大変混雑」▼９月２９日、１０月３日、１０月５日「混雑」▼９月３０日〜１０月２日、１０月６日〜９日「やや混雑」すでに終日の来場予約枠が埋まっている日があります。▼９月１４日（日）▼９月２０日（土）▼９月２７日（土）いっぽう午前９時の来場予約枠がまだ残っているところもありますので、最新の情報を確認してください。