【劇場アニメ「ひゃくえむ。」 フレーム切手セット】 受注受付期間：9月19日17時～10月26日23時59分 発送予定日：12月1日～ 順次 価格：3,850円

9月19日に全国公開される劇場アニメ「ひゃくえむ。」の公開を記念して、「オリジナルフレーム切手セット」が郵便局のネットショップ限定で9月17日17時より受注販売される。受付期間は10月26日23時59分までで、価格は3,850円。

本商品は、作品の世界観とキャラクターの魅力を詰め込んだ特別仕様。110円切手×5枚で構成されたフレーム切手が特製台紙にセットされ、主人公・トガシをはじめ、主要キャラクターである小宮、財津、海棠、仁神の5人を描いたポストカードとともに届けられる。

商品は12月1日より順次発送予定。期間限定の完全受注生産となっており、郵便局の店頭での販売は行なわれない。

劇場アニメ「ひゃくえむ。」 フレーム切手セット 商品概要

9月17日17時～ 受注販売

価格：3,850円

【内容】

オリジナルフレーム切手×1 シート（110 円切手×5枚） ポストカード×5枚（トガシ、小宮、財津、海棠、仁神） 専用台紙×1枚

(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会