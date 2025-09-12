ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー（３２）が１２日、都内で行われた「ＰＳＡ×スニダン パートナーシップ締結 発表会」に出席した。

トレーディングカード鑑定機関「ＰＳＡ」とフリマアプリ「ＳＮＫＲＤＵＮＫ（スニーカーダンク）」は、世界初となるフラッグシップストアをオープンする。

この日、はじめしゃちょーは犂嫩蠡茖厩羶柔措圻瓩箸靴禿仂譟トレーディングカードなどに関するトークセッションを行った。

はじめしゃちょーにとって、カードゲームは「人生の大きな割合を占める貴重な趣味」。小学１年生の時に遊戯王カードを触ったのが初めての出会いだといい「デュエルマスターズの波が小５、６年で来て、中学はいったん反抗期に入り、カードゲームから遠ざかりまして。高校でまた遊戯王カード。大学受験でまたちょっと離れて。大学３年生の時にコンビニで遊戯王カードを１パック買ったのがきっかけでカードゲームの熱量が上がって…離れたり遊んだりを繰り返していた」と振り返った。

また、自身もカードゲームの大会に出場するというはじめしゃちょー。親子で大会に出ている参加者も見かけるといい「親子で共通の趣味持ってるのすごい良いなと」と語った。

そんなはじめしゃちょーは先月３０日、ＳＮＳを通じて結婚を発表。フォトセッションで報道陣から結婚を祝福されると「ありがとうございます」とニッコリ。「幸せですか？」の質問には「幸せです！」とうなずき、左手薬指に光る結婚指輪を見せた。