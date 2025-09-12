◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

３度目の防衛戦に臨むＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が１２日、名古屋市内のホテルで行われた公式記者会見に出席。挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝を前に「相手のコンディションは良さそう。気合を感じる。自分もコンディションはバッチリで、武居由樹らしい試合を見せたい。ＷＢＯのチャンピオンとしての格を見せたい」と意欲を見せた。

武居は２０２４年５月の東京ドーム興行で、ジェーソン・モロニー（オーストラリア）に判定勝ちして世界王座を奪取。同年９月、元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（志成）に判定勝ちして初防衛すると、今年５月には、ユッタポン・トンディー（タイ）に初回ＴＫＯ勝ちしてＶ２を決めた。ユッタポン戦前には右肩を痛めたが、元世界３階級制覇王者の八重樫東トレーナーは「ケガは完治していると思う」と自信を持って送り出す。

那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーを３度つとめた経験のあるメディナは２０２３年８月、前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）と挑戦者決定戦で対戦し判定負け。その後は４連続ＫＯ勝ちを続けている。「西田戦は負けではなく学びだった。負けてから努力を２倍、３倍としてきた。武居はとてもパワフルな選手。私はメキシコでいい体を作ってきた。必ず９月１４日は勝ちたい」と意欲を語った。

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「武居はこの試合をクリアすれば、来年、色々な景色を見られる試合が組まれるだろう。負けられない試合になる」と期待を寄せた。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。