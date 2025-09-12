◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本―パナマ＝（１２日・沖縄セルラー那覇）

スーパーラウンド（ＳＲ）初戦で米国（Ｂ組１位）との全勝対決を制し、１次Ｒから持ち越す２勝を含め、３勝０敗として首位に立つ日本は、１２日午後６時３０分からパナマ戦に臨む。勝てば２０２３年の前回大会に続く世界一連覇にグッと近づく、大事な一戦。最速１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が先発する。

森下は５日の１次Ｒ初戦・イタリア戦で開幕投手を務め、６回途中を１失点と好投。８三振を奪い、制球力を武器に無四死球で開幕投手の重責を果たした。

史上初のナイター開幕となった今夏の甲子園開幕戦・小松大谷戦では、毎回１３Ｋ＆無四死球で完投勝利。夏の甲子園開幕戦で先発した投手が、Ｕ―１８Ｗ杯、Ｕ―１８アジア選手権の高校日本代表の開幕投手を務めるのは史上初だった。

遠い親戚には２０２３年の前回大会で高校侍の正ショートとして世界一の原動力となり、ＭＶＰに輝いた緒方漣（横浜―国学院大２年）がいる。この夏、阪神外野手と同姓同名で注目を浴びた右腕が、日の丸の誇りを胸に立ち向かう。