◆米大リーグ ヤンキース９―３タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの４５、４６号を含む４打数３安打。この日は２００１年の米同時多発テロが起こってからちょうど２４年。ドナルド・トランプ大統領の来場の前で豪快なバッティングを披露した。

初回１死無走者。フルカウントから左腕ホルトンの低めのカッターをとらえた４５号は左中間フェンスを越えブルペンに飛び込んだ。打球速度１７７キロ、飛距離１２６メートルの完璧アーチ。

３回は先頭打者で右腕ギブソンロングの２球目の内角低めの直球を４５号と同じ方向にたたき、飛距離は１３２メートルのより遠くに飛んだ２打席連続の４６号となった。通算３６１号はヤンキース歴代４位のジョー・ディマジオに並んだ。

現地１０日現在、１毛差だった２位のウィルソン（アスレチックス）との打率差もこの４打数３安打で３割２分２厘として３厘差となった。また、この日の２打点で自身４度目となる１００打点に到達した。