ディーアンドエムホールディングスは、9月12日から「DALI RUBIKOREシリーズ発売1周年記念 オリジナル・スピーカーケーブル・プレゼントキャンペーン」を実施する。12月31日までの対象購入期間中に、RUBIKOREシリーズのステレオスピーカー(1組)を購入し、応募すると、全員に国内未発売のDALIオリジナル・スピーカーケーブル「CONNECT SC RM230C」(3m/ペア/バナナプラグ仕様/約8万円相当)をプレゼントする。

国内未発売のDALIオリジナル・スピーカーケーブル「CONNECT SC RM230C」(3m/ペア/バナナプラグ仕様/約8万円相当)

このケーブルは、DALIのサウンドチームが厳選したRUBIKOREに最適なもので、購入者のために特別に取り寄せたものだという。応募締切は2026年1月14日23時59分まで。

対象製品は、RUBIKOREシリーズの「RUBIKORE 8」、「RUBIKORE 6」、「RUBIKORE 2」で、センタースピーカー「RUBIKORE CINEMA」、壁掛け用スピーカー「RUBIKORE ON-WALL」は対象外。

応募方法などの詳細はキャンペーンページを参照のこと。なお、DALIオリジナル・スピーカーケーブルは十分なストックがあるものの、予想を大幅に上回る申込みがあった場合は、同等グレードのAudioQuest製スピーカーケーブルに変更される場合があるとのこと。

